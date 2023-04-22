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Алехандро Гомес покинет «Севилью» летом

22 Апреля 2023 • 21:49 Комментировать
Севилья
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Вильярреал
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Через 23 ч. 28 мин.

Атакующий полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес в скором времени покинет клуб.

35-летний футболист проводит не лучший сезон, довольно редко появляясь на поле – во многом из-за проблем с травмами. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, после завершения кампании аргентинец расстанется с «Севильей», несмотря на действующий до 2024 года контракт. Уход ветерана грядущим летом – практически решённый вопрос.

Алехандро Гомес пополнил ряды «Севильи» в январе 2021 года, перебравшись из «Аталанты». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 19 поединках андалусийцев во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

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Севилья Алехандро Гомес трансферы футбола - лето 2023
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