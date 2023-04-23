«Севилья» на 90-й минуте вырвала победу над «Вильярреалом»

Как в старые добрые времена, «Севилья» и «Вильярреал» сыграли в более-менее открытый футбол, завершая 30-й тур Ла Лиги. Хозяева выглядели лучше на протяжении почти всего первого тайма до гола Рафы Мира, который не мог промахнуться после рейда Сусо, который сделал всё для взятия ворот. Гости мгновенно проснулись и насоздавали моментов до перерыва. Джованни ло Чельсо дважды не попал по воротам, а Николас Джексон из пределов вратарской забил, но из офсайда. Сусо вроде подавал, и мяч срезался, в любом случае он ударился о дальнюю штангу.

Джексон запорол два момента сразу после перерыва, а судья отменил еще один гол, когда Пау Торрес забил после углового, но видеопросмотр помог, мяч был чистым - 1:1. Уставшая «Севилья» уже в основном отбивалась, но на 90-й минуте чудом вырвала победу. Корнер, и Юссеф Эн-Несири головой переправил мяч в сетку - 2:1.

Севильцы уже делят 11-е место, соперник - шестой.