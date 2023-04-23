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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» на 90-й минуте вырвала победу над «Вильярреалом»

23 Апреля 2023 • 23:56 Комментировать
Севилья
2:1
Вильярреал
окончен

Как в старые добрые времена, «Севилья» и «Вильярреал» сыграли в более-менее открытый футбол, завершая 30-й тур Ла Лиги. Хозяева выглядели лучше на протяжении почти всего первого тайма до гола Рафы Мира, который не мог промахнуться после рейда Сусо, который сделал всё для взятия ворот. Гости мгновенно проснулись и насоздавали моментов до перерыва. Джованни ло Чельсо дважды не попал по воротам, а Николас Джексон из пределов вратарской забил, но из офсайда. Сусо вроде подавал, и мяч срезался, в любом случае он ударился о дальнюю штангу.

Джексон запорол два момента сразу после перерыва, а судья отменил еще один гол, когда Пау Торрес забил после углового, но видеопросмотр помог, мяч был чистым - 1:1. Уставшая «Севилья» уже в основном отбивалась, но на 90-й минуте чудом вырвала победу. Корнер, и Юссеф Эн-Несири головой переправил мяч в сетку - 2:1.

Севильцы уже делят 11-е место, соперник - шестой.

Протокол игры  
Севилья2:1Вильярреал
(1:0) Мир Рафа34'  
  55'Торрес Пау II (1:1)
(2:1) Эн-Несири Юссеф90'  
Дмитрович МаркоМонтьель ГонсалоНьянзу ТангиБаде ЛуакТеллес Алекс 80' (Ламела Эрик ( 80'  85') Гуйе Папе 71' (Фернандо Режес ( 71') Ракитич ИванСусо Хесус 80' (Навас Хесус ( 80') Торрес ОливерХиль Бриан 58' (Окампос Лукас ( 58') Мир Рафа 58' (Эн-Несири Юссеф ( 58')
Запасные: Флорес АльбертоБуну ЯссинГудель НеманьяРекик КаримГомес Алехандро ПапуКорона Хесус
Рейна ПепеФойт Хуан  70'Манди Аисса  73' 82' (Морено Альберто ( 82') Торрес Пау IIПедраса АльфонсоЧуквезе СамуПарехо ДаниэльТеррац Рамон 66' (Капу Этьен ( 66') Пино Йереми 66' (Баэна Алехандро ( 66') Моралес Луис 21' (Джексон Николас ( 21') Ло Чельсо Джовани 82' (Куэнка Хорхе ( 82')
Запасные: Йоргенсен ФилипХассан ХессемМохика ХоанТригерос Мануэль
23 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Вильярреал Севилья
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