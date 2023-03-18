Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мне очень больно» - «Севилья» не захотела отпустить Алехандро Гомеса на игры сборной Аргентины

18 Марта 2023 • 13:39 Комментировать

Сборная Аргентины готовится провести два товарищеских матча, ажиотаж к которым, как мы уже уточняли, невероятно высок. Между тем испанская «Севилья», которая ведет непростое сражение за сохранение прописки в вышей лиге, отказалась отпускать Гомеса на эти матчи.

- Я не смогу обнять вас, мои дорогие. Мне очень больно. Я хотел бы быть с вами. Спасибо всем за поддержку!, - написал в социальных сетях игрок.

Ранее, напомним, мы уже сообщали, что аргентинский игрок прибег к нестандартным ходам для того, чтобы попасть на чемпионат мира, прошедший в конце прошлого года в арабском Катаре. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Сборная Аргентины Алехандро Гомес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.03.23 в 16:00
Альмерия Альмерия
Кадис Кадис
2.33 3.25 3.25
Видео
18.03.23 в 18:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Жирона Жирона
2.27 3.25 3.45
Видео
18.03.23 в 20:30
Эспаньол Эспаньол
Сельта Сельта
2.80 3.10 2.75
Видео
18.03.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия Валенсия
1.68 3.75 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
13:39 · Испания. Ла Лига
«Мне очень больно» - «Севилья» не захотела отпустить Алехандро Гомеса на игры сборной Аргентины
13:33 · Англия. Премьер-лига
Дембеле может сменить «Барселону» на английский топ-клуб
13:31 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген: «Будет плохо, если Месси не вернётся в «Барселону»
13:25 · Испания. Ла Лига
Тедеско объяснил, почему не вызвал Витселя в сборную Бельгии
12:41 · Англия. Премьер-лига
Испанец, которого хотят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», выбрал «Арсенал»
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить звёздного полузащитника «Реала»
11:19 · Испания. Ла Лига
Кунде: «У «Барселоны» хорошее предчувствие перед матчем с «Реалом»
11:06 · Испания. Ла Лига
Родриго назвал свою цель в «Реале»
10:53 · Испания. Ла Лига
В «Реале» определились с будущим Камавинги
10:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить испанского полузащитника
09:13 · Испания. Ла Лига
Негрейра признался, за что ему платила «Барселона»
09:00 · Испания. Ла Лига
Левандовски назвал игрока «Барселоны», удивившего его больше всего
08:53 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Барселона» не готова биться за несколько трофеев»
01:01 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» успешно съездил в гости к «Вальядолиду»
00:02 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» - «Валенсия»: прогноз на матч чемпионата Испании – 18 марта 2023
Все новости
Рекомендуем