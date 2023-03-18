«Мне очень больно» - «Севилья» не захотела отпустить Алехандро Гомеса на игры сборной Аргентины

Сборная Аргентины готовится провести два товарищеских матча, ажиотаж к которым, как мы уже уточняли, невероятно высок. Между тем испанская «Севилья», которая ведет непростое сражение за сохранение прописки в вышей лиге, отказалась отпускать Гомеса на эти матчи.

- Я не смогу обнять вас, мои дорогие. Мне очень больно. Я хотел бы быть с вами. Спасибо всем за поддержку!, - написал в социальных сетях игрок.

Ранее, напомним, мы уже сообщали, что аргентинский игрок прибег к нестандартным ходам для того, чтобы попасть на чемпионат мира, прошедший в конце прошлого года в арабском Катаре.