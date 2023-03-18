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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Игрок сборной Аргентины проклял Ло Чельсо, чтобы поехать на ЧМ-2022

18 Марта 2023 • 12:51 Комментировать

Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Аргентины Алехандро Гомес прибегал к помощи черной магии, чтобы получить путевку на чемпионат мира – 2022. Об этом заявил журналист Гонсало Карлосо.

По сведениям источника, Алехандро обратился к ведьме, чтобы та замедлила восстановление хавбека «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо после повреждения. Гомес был включен в заявку «альбиселесте» на мундиаль, где поучаствовал в двух встречах.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира в Катаре. В финальном поединке турнира южноамериканцы отпраздновали победу над Францией (3:3, 4:2 – по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Алехандро Гомес Джовани Ло Чельсо
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