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Около одного миллиона человек пытаются заказать билеты на первый товарищеский матч Аргентины после триумфа в Катаре

17 Марта 2023 • 00:27 Комментировать

Сборная Аргентины готовится вернуться на поле и провести свой первый товарищеский матч в статусе действующего чемпиона мира. Это будет поединок против сборной Панамы 24 марта, он пройдет на стадионе «Монументал» в Буэнос-Айресе, и вызывает просто-таки невероятный ажиотаж со стороны публики.

Как сообщает аргентинская федерация футбола, количество онлайн-заявок на билеты уже превышает число в один миллион! Конечно, удовлетворит все заявки невозможно, но этот показатель как нельзя лучше передает то воодушевление, которое, как это бывало и ранее в годы триумфов, подарило стране победа на Мундиале в Катаре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Панамы
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