«Севилья» близка к укреплению линии полузащиты благодаря подписанию игрока «Марселя» Папе Гуйе.

По информации издания Relevo, руководство андалусийцев очень близки к завершению сделки по футболисту французского клуба. Сообщается, что в скором времени сенегальский игрок должен прибыть в Севилью на медосмотр и подписать контракт.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Гуйе в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей в рамках всех состязаний в футболке «Марселя», забив один гол при одной результативной передаче.