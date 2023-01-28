«Севилья» за тайм разгромила главного аутсайдера и ушла от зоны вылета

В субботу «Севилья» играла против ещё одного аутсайдера Ла Лиги, «Эльче». Несмотря на общие цели соперников на сегодняшний день, равной игры не получилось. Хозяева поля устроили разгром противнику еще до перерыва, Юссеф Эн-Несири оформил дубль, также отличился Маркос Акунья. К тому же у «Эльче» на 41-й минуте был удален Педро Бигас.

3:0, севильцы делят 12-е место, отдалившись на четыре очка от зоны вылета, соперник - последний.