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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» за тайм разгромила главного аутсайдера и ушла от зоны вылета

28 Января 2023 • 22:32 Комментировать
Севилья
3:0
Эльче
окончен

В субботу «Севилья» играла против ещё одного аутсайдера Ла Лиги, «Эльче». Несмотря на общие цели соперников на сегодняшний день, равной игры не получилось. Хозяева поля устроили разгром противнику еще до перерыва, Юссеф Эн-Несири оформил дубль, также отличился Маркос Акунья. К тому же у «Эльче» на 41-й минуте был удален Педро Бигас.

3:0, севильцы делят 12-е место, отдалившись на четыре очка от зоны вылета, соперник - последний.

Протокол игры  
Севилья3:0Эльче
(1:0) Эн-Несири Юссеф29'  
(2:0) Акунья Маркос43'  
(3:0) Эн-Несири Юссеф45'  
Буну ЯссинНавас Хесус 39' (Монтьель Гонсало ( 39') Баде ЛуакРекик Карим 62' (Хордан Хоан ( 62') Акунья МаркосТоррес ОливерФернандо Режес 71' (Мир Рафа ( 71') Ракитич Иван 62' (Гудель Неманья ( 62') Сусо ХесусЭн-Несири Юссеф 71' (Гомес Алехандро Папу ( 71') Окампос Лукас  80'
Запасные: Ньянзу ТангиФлорес АльбертоСалас КикеАрболь МатиасДилейни ТомасЯнузай АднанАльварес Карлос
Бадия ЭдгарДиего Гонсалес VIIРоко ЭнсоБигас Педро  41'Паласиос Элибельтон 64' (Фернандес Хосан ( 64') Lautaro BlancoМаскарель Омар  79' 84' (Гутьеррес Хосе ( 84') Гумбау Херард  79'Фидель Чавес  44' 64' (Магальян Лисандро ( 64') Милья Пере 74' (Фернандес Николас ( 74') Бое Лукас 64' (Понсе Эсекель ( 64')
Запасные: Клерк КарлосВернер АксельJesus LopezВерду ГонсалоЛирола Поль
28 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Эльче
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