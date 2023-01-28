«Севилья» за тайм разгромила главного аутсайдера и ушла от зоны вылета

В субботу «Севилья» играла против ещё одного аутсайдера Ла Лиги, «Эльче». Несмотря на общие цели соперников на сегодняшний день, равной игры не получилось. Хозяева поля устроили разгром противнику еще до перерыва, Юссеф Эн-Несири оформил дубль, также отличился Маркос Акунья. К тому же у «Эльче» на 41-й минуте был удален Педро Бигас.
3:0, севильцы делят 12-е место, отдалившись на четыре очка от зоны вылета, соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Эн-Несири Юссеф29'
|(2:0) Акунья Маркос43'
|(3:0) Эн-Несири Юссеф45'
Буну Яссин•Навас Хесус39' (Монтьель Гонсало (39') •Баде Луак•Рекик Карим62' (Хордан Хоан (62') •Акунья Маркос•Торрес Оливер•Фернандо Режес71' (Мир Рафа (71') •Ракитич Иван62' (Гудель Неманья (62') •Сусо Хесус•Эн-Несири Юссеф71' (Гомес Алехандро Папу (71') •Окампос Лукас 80'
Бадия Эдгар•Диего Гонсалес VII•Роко Энсо•Бигас Педро• 41'Паласиос Элибельтон64' (Фернандес Хосан (64') •Lautaro Blanco•Маскарель Омар 79'84' (Гутьеррес Хосе (84') •Гумбау Херард• 79'Фидель Чавес 44'64' (Магальян Лисандро (64') •Милья Пере74' (Фернандес Николас (74') •Бое Лукас64' (Понсе Эсекель (64')
28 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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