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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алехандро Гомес близок к переезду в Бразилию слухи

25 Января 2023 • 17:47 Комментировать
Севилья
...
Эльче
28.01 20:30

Чемпион мира - 2022 Алехандро Гомес близок к переезду в бразильскую Серию А из «Севильи».

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, аргентинский полузащитник может стать футболистом «Васко да Гама». Сообщается, что руководители клубов уже провели первые переговоры относительно этого трансфера, договорившись об условиях сделки. Сам Гомес изъявил желание отправиться в Бразилию.

В нынешнем сезоне в футболке «Севильи» аргентинский полузащитник провёл 17 матчей в рамках всех турниров, отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Васко Да Гама Алехандро Гомес Трансферы футбола - зима 2023
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