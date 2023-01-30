«Севилья» близка к подписанию контракта с полузащитником «Тоттенхэма» Брайаном Хилем.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, руководство андалусийцев ведёт переговоры относительно аренды до конца сезона без возможности покупки. Сообщается, что «Севилья» настаивает на том, чтобы сделать это подписание в последние 48 часов зимнего трансферного окна. Боссы испанского клуба уверены в том, что сделка состоится.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего испанского полузащитника в 12 миллионов евро. В текущем сезоне в составе «Тоттенхэма» Хиль провёл 11 встреч в рамках всех состязаний, отдав одну голевую передачу.