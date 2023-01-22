«Севилья» покинула зону вылета

Испанская «Севилья» обыграла прямого конкурента в борьбе за выживание в Ла Лиге – «Кадис» (1:0). Победа позволила клубу из Андалусии покинуть зону вылета, в которой так непривычно было видеть эту команду в последнее время.

Тройку неудачников чемпионата Испании на данный момент составляют глубокий аутсайдер «Эльче» (всего пять очков), «Кадис» (16 очков) и «Вальядолид» (17 очков). У «Севильи» после важной победы – 18 очков.

В следующем туре испанской лиги у команды Хорхе Сампаоли снова есть неплохие шансы набрать три очка и под занавес первого круга посильнее оторваться от опасной зоны. 28 января «Севилья» проведёт домашний матч с «Эльче».