Севильское дерби завершилось боевой ничьей в формате 9 на 10

Севильское дерби в воскресенье стало настоящим праздником футбола. Команды не щадили ни себя, ни соперника, что вылилось в обилие красных карточек. Первую на 38-й минуте получил представитель гостей Гонсало Монтьель. Еще до перерыва на поле вышел Хесус Навас, прошло менее минуты, как он забил автогол. В компенсированное время уравнялись составы, удален Набиль Фекир. А на 49-й минуте уже «Бетис» оказался в меньшинстве, снова грубая игра, и красную карточку получил Борха Иглесиас. Лишь на 81-й минуте «Севилья» реализовала лишнего игрока, Неманья Гудель шикарно пробил издали - 1:1.

«Бетис» делит третье место, его соперник - второе с конца.