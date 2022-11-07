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Чемпионат Испании. Ла Лига

Севильское дерби завершилось боевой ничьей в формате 9 на 10

07 Ноября 2022 • 01:03 Комментировать
Бетис
1:1
Севилья
окончен

Севильское дерби в воскресенье стало настоящим праздником футбола. Команды не щадили ни себя, ни соперника, что вылилось в обилие красных карточек. Первую на 38-й минуте получил представитель гостей Гонсало Монтьель. Еще до перерыва на поле вышел Хесус Навас, прошло менее минуты, как он забил автогол. В компенсированное время уравнялись составы, удален Набиль Фекир. А на 49-й минуте уже «Бетис» оказался в меньшинстве, снова грубая игра, и красную карточку получил Борха Иглесиас. Лишь на 81-й минуте «Севилья» реализовала лишнего игрока, Неманья Гудель шикарно пробил издали - 1:1.

«Бетис» делит третье место, его соперник - второе с конца.

Протокол игры  
Бетис1:1Севилья
(1:0) Навас Хесус43'  
  81'Гудель Неманья (1:1)
Браво КлаудиоСабали ЮссуфПесселья ХерманГонсалес ЭдгарМорено Алекс  88'Гидо РодригесКарвалью Вилльям  45' 58' (Гуардадо Андрес ( 58') Каналес Серхио 90' (Виллиан Жозе ( 90') Фекир Набиль  45'Руибаль Айтор 58' (Энрике Луис ( 58'  83') Иглесиас Борха  49'
Запасные: Круз ХуанМиранда ХуанМартин ДаниэльВиктор РуисМорон ЛоренцоАкуоку ПольСилва РуиМонтойя МартинРодри Родриго
Буну ЯссинМонтьель Гонсало  38'Гудель Неманья  75'Рекик КаримАкунья Маркос  38' 46' (Теллес Алекс ( 46'  83') Хордан Хоан 78' (Дольберг Каспер ( 78') Торрес Оливер 50' (Эн-Несири Юссеф ( 50') Ракитич ИванГомес Алехандро  71'Мир Рафа 43' (Навас Хесус ( 43') Ламела Эрик  66'
Запасные: Дмитрович МаркоКармона Хосе АнхельФлорес АльбертоСалас КикеДилейни ТомасСусо ХесусЯнузай Аднан
06 ноября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Бетис Севилья
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