Севильское дерби завершилось боевой ничьей в формате 9 на 10

Севильское дерби в воскресенье стало настоящим праздником футбола. Команды не щадили ни себя, ни соперника, что вылилось в обилие красных карточек. Первую на 38-й минуте получил представитель гостей Гонсало Монтьель. Еще до перерыва на поле вышел Хесус Навас, прошло менее минуты, как он забил автогол. В компенсированное время уравнялись составы, удален Набиль Фекир. А на 49-й минуте уже «Бетис» оказался в меньшинстве, снова грубая игра, и красную карточку получил Борха Иглесиас. Лишь на 81-й минуте «Севилья» реализовала лишнего игрока, Неманья Гудель шикарно пробил издали - 1:1.
«Бетис» делит третье место, его соперник - второе с конца.
Протокол игры
|(1:0) Навас Хесус43'
|81'Гудель Неманья (1:1)
Браво Клаудио•Сабали Юссуф•Песселья Херман•Гонсалес Эдгар•Морено Алекс• 88'Гидо Родригес•Карвалью Вилльям 45'58' (Гуардадо Андрес (58') •Каналес Серхио90' (Виллиан Жозе (90') •Фекир Набиль• 45'Руибаль Айтор58' (Энрике Луис (58') • 83'Иглесиас Борха 49'
Буну Яссин•Монтьель Гонсало• 38'Гудель Неманья• 75'Рекик Карим•Акунья Маркос 38'46' (Теллес Алекс (46') • 83'Хордан Хоан78' (Дольберг Каспер (78') •Торрес Оливер50' (Эн-Несири Юссеф (50') •Ракитич Иван•Гомес Алехандро• 71'Мир Рафа43' (Навас Хесус (43') •Ламела Эрик 66'
06 ноября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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