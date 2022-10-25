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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сетьен может возглавить «Вильярреал»

25 Октября 2022 • 01:08 Комментировать
Вильярреал
...
Хапоэль Беэр-Шева
27.10 19:45

Бывший главный тренер «Лас-Пальмаса», «Бетиса» и «Барселоны» Кике Сетьен может возглавить «Вильярреал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По последней информации, 64-летний специалист провёл встречу с президентом клуба Фернандо Роч Альфонсо.

На текущий момент «Вильярреал», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстаёт от лидера лиги, мадридского «Реала», на 13 баллов.

Следующий матч «жёлтая подлодка» проведёт дома в рамках Лиги конференций. Соперником станет израильский «Хапоэль Беэр-Шева». Начало матча – 27 октября в 19:45.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Вильярреал Чемпионат Испании Лас-Пальмас Кике Сетьен
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
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