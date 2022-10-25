Бывший главный тренер «Лас-Пальмаса», «Бетиса» и «Барселоны» Кике Сетьен может возглавить «Вильярреал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По последней информации, 64-летний специалист провёл встречу с президентом клуба Фернандо Роч Альфонсо.
На текущий момент «Вильярреал», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстаёт от лидера лиги, мадридского «Реала», на 13 баллов.
Следующий матч «жёлтая подлодка» проведёт дома в рамках Лиги конференций. Соперником станет израильский «Хапоэль Беэр-Шева». Начало матча – 27 октября в 19:45.
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