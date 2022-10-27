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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сетьен – о «Вильярреале»: «Я очень счастлив и очень рад быть здесь»

27 Октября 2022 • 00:05 Комментировать
Вильярреал
...
Хапоэль Беэр-Шева
Через 18 ч. 0 мин.

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен высказался о своей новой команде.

«Я не мог приехать в какое-либо лучшее место. Я очень счастлив и очень рад быть здесь. Должен признать, что я действительно не хотел тренировать, и я отказался от других предложений, но это близкий и знакомый мне клуб, я нашёл здесь отличную раздевалку с отличными футболистами, с хорошей командой, и я хочу наслаждаться работой с ними в клубе, который зарекомендовал себя и является одним из лучших», - приводит слова специалиста Diario Sport.

Сетьен также признался, что предложение от «Вильярреала» было для него неожиданным и что сперва он принял его за шутку, однако всю серьёзность ситуации он осознал буквально за пять секунд.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Чемпионат Испании Кике Сетьен
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
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