Сетьен – о «Вильярреале»: «Я очень счастлив и очень рад быть здесь»

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен высказался о своей новой команде.

«Я не мог приехать в какое-либо лучшее место. Я очень счастлив и очень рад быть здесь. Должен признать, что я действительно не хотел тренировать, и я отказался от других предложений, но это близкий и знакомый мне клуб, я нашёл здесь отличную раздевалку с отличными футболистами, с хорошей командой, и я хочу наслаждаться работой с ними в клубе, который зарекомендовал себя и является одним из лучших», - приводит слова специалиста Diario Sport.

Сетьен также признался, что предложение от «Вильярреала» было для него неожиданным и что сперва он принял его за шутку, однако всю серьёзность ситуации он осознал буквально за пять секунд.