Сетьен – о «Барселоне»: «Я просто не мог там быть собой»

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен прокомментировал период своей карьеры, связанный с «Барселоной».

«Там я не был собой, я просто не мог там быть собой. Однако я получил определённый опыт, а это всегда позволяет стать сильнее», - приводит слова специалиста Diario Sport.

Кике Сетьен был наставником каталонской «Барселоны» с 13 января 17 августа 2020 года. За это время «сине-гранатовые» под его руководством дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, на стадии 1/8 выбив из турнира итальянский «Наполи» с общим счётом 4:2. В том сезоне ответные матчи были назначены на 10—11 и 17—18 марта 2020 года, но в связи с пандемией COVID-19 перенесены на 7-8 августа 2020 года.