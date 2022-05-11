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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хорхе Молина побил рекорд Ибрагимовича

11 Мая 2022 • 03:48 Комментировать
Гранада
1:0
Атлетик Б
окончен

В 35-м туре чемпионата Испании «Гранада» крупно переиграла на выезде «Мальорку», забив целых шесть мячей. Два из них записал на свой счет нападающий Хорхе Молина, которому недавно, пятнадцать дней тому назад, исполнилось 40 лет.

Он стал первым игроком  в Ла Лиге, который сделал дубль в возрасте за сорок лет. Абсолютный рекорд принадлежит бразильцу Донато из «Депортиво», который в 2003 году забил в возрасте 40 лет 138 дней. Но забил он только один гол, а Молина забил дважды.

Более того, теперь у Молины десять голов в текущем сезоне, и он опережает Златана Ибрагимовича из «Милана», который в возрасте 40 лет забил в текущем сезоне 8 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Хорхе Молина
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окончен Гранада 1:0 Атлетик Б 3.25 3.35 2.25
окончен Барселона 3:1 Сельта 1.43 4.90 6.90
11.05  20:00 Алавес ... Эспаньол 2.15 3.40 3.55
11.05  20:00 Осасуна ... Хетафе 2.30 3.10 3.55
11.05  21:30 Севилья ... Мальорка 1.49 4.50 6.80
11.05  22:30 Эльче ... Атлетико М 6.00 3.75 1.65
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