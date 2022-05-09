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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гарсия продлил контракт с «Атлетик» Бильбао

09 Мая 2022 • 15:42 Комментировать
Гранада
...
Атлетик Б
3.90 3.45 1.98
10.05 21:00

Полузащитник «Атлетик» Бильбао Рауль Гарсия продлил контракт со своей командой до конца следующего сезона. Таким образом испанец не покинет клуб этим летом на правах свободного агента.

Рауль Гарсия перебрался в Бильбао летом 2015 года из мадридского «Атлетико», в составе которого ранее становился чемпионом Испании, а также доходил до финала Лиги чемпионов, где его команда в 2014 уступила в дополнительное время «Реалу».

В этом сезоне Рауль Гарсия забил 6 голов и отдал две голевые передачи в чемпионате Испании. В июле полузащитнику исполнится уже 36 лет. Футболист является одним из самых возрастных в составе «Атлетик» Бильбао.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Рауль Гарсия
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ГРАНАДА АТЛЕТИК Б
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