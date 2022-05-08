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«Вильярреал» забил запоздалый гол «Севилье», но упустил победу

08 Мая 2022 • 19:16 Комментировать
Вильярреал
1:1
Севилья
окончен

В 35-м туре Ла Лиги встретились «Вильярреал» с «Севильей». Хозяева сразу пошли в атаку, Джовани Ло Чельсо умудрился попасть во вратаря в выгодной ситуации, а Саму Чуквезе сотряс перекладину. В начале второго тайма Жюль Кунде курьезно срезал мяч в свои ворота, но гол отменили из-за офсайда. В самой концовке Ло Чельсо в падении протолкнул мяч в ворота гостей, а севильцы успели отыграться, после подачи углового Рафа Мир здорово сыграл головой - 1:1.

«Севилья» закрепилась на третьем месте, ее соперник - седьмой.

Протокол игры  
Вильярреал 1:1Севилья
(1:0) Ло Чельсо Джовани86'   
  90'Кунде Жюль (1:1)
Рульи ХеронимоФойт Хуан  82' (Орье Серж (  82') Альбиоль РаульТоррес Пау IIЭступиньян Первис  72' (Педраса Альфонсо (  72') Чуквезе Саму   4'  82' (Джексон Николас (  82') Капу Этьен   73'Парехо ДаниэльКоклен Франсис  72' (Тригерос Мануэль (  72') Ло Чельсо Джовани   45'Диа Булайе  72' (Алькасер Пако (  72')
Запасные: Манди АиссаГомес МойсесПенья РубенМарио ГаспарИборра ВисентеАсенхо Серхио
Буну ЯссинМонтьель Гонсало  75' (Навас Хесус (  75') Кунде ЖюльКарлос Диего СантосАкунья МаркосРакитич Иван  59' (Гудель Неманья (  59') Дилейни ТомасХордан Хоан  85' (Торрес Оливер (  85') Корона Хесус  76' (Ламела Эрик (  76') Эн-Несири Юссеф  75' (Мир Рафа (  75') Гомес Алехандро
Запасные: Ромеро ИванДмитрович МаркоСалас КикеМунир Эль-ХаддадиДиас ХавьерАугустинссон Людвиг
08 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Вильярреал Севилья
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окончен Хетафе 0:0 Райо Вальекано 2.07 3.05 4.20
окончен Вильярреал 1:1 Севилья 2.30 3.30 3.20
Идет 2 минута Эспаньол 0:0 Осасуна 2.37 3.20 3.25
08.05  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.40 2.60
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Сегодня, 08 Мая
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