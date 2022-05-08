«Вильярреал» забил запоздалый гол «Севилье», но упустил победу

В 35-м туре Ла Лиги встретились «Вильярреал» с «Севильей». Хозяева сразу пошли в атаку, Джовани Ло Чельсо умудрился попасть во вратаря в выгодной ситуации, а Саму Чуквезе сотряс перекладину. В начале второго тайма Жюль Кунде курьезно срезал мяч в свои ворота, но гол отменили из-за офсайда. В самой концовке Ло Чельсо в падении протолкнул мяч в ворота гостей, а севильцы успели отыграться, после подачи углового Рафа Мир здорово сыграл головой - 1:1.
«Севилья» закрепилась на третьем месте, ее соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Ло Чельсо Джовани86'
|90'Кунде Жюль (1:1)
Рульи Херонимо•Фойт Хуан 82' (Орье Серж ( 82') •Альбиоль Рауль•Торрес Пау II•Эступиньян Первис 72' (Педраса Альфонсо ( 72') •Чуквезе Саму 4' 82' (Джексон Николас ( 82') •Капу Этьен • 73'Парехо Даниэль•Коклен Франсис 72' (Тригерос Мануэль ( 72') •Ло Чельсо Джовани • 45'Диа Булайе 72' (Алькасер Пако ( 72')
Буну Яссин•Монтьель Гонсало 75' (Навас Хесус ( 75') •Кунде Жюль•Карлос Диего Сантос•Акунья Маркос•Ракитич Иван 59' (Гудель Неманья ( 59') •Дилейни Томас•Хордан Хоан 85' (Торрес Оливер ( 85') •Корона Хесус 76' (Ламела Эрик ( 76') •Эн-Несири Юссеф 75' (Мир Рафа ( 75') •Гомес Алехандро
08 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".