«Вильярреал» забил запоздалый гол «Севилье», но упустил победу

В 35-м туре Ла Лиги встретились «Вильярреал» с «Севильей». Хозяева сразу пошли в атаку, Джовани Ло Чельсо умудрился попасть во вратаря в выгодной ситуации, а Саму Чуквезе сотряс перекладину. В начале второго тайма Жюль Кунде курьезно срезал мяч в свои ворота, но гол отменили из-за офсайда. В самой концовке Ло Чельсо в падении протолкнул мяч в ворота гостей, а севильцы успели отыграться, после подачи углового Рафа Мир здорово сыграл головой - 1:1.

«Севилья» закрепилась на третьем месте, ее соперник - седьмой.