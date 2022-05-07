Рауль Гарсия превзошёл достижение Рауля Гонсалеса в Ла Лиге

Нападающий «Атлетика» Рауль Гарсия обошёл другого Рауля в списке игроков с наибольшим количеством матчей в чемпионате Испании.

35-летний Гарсия провёл свою 551-ю игру в высшем дивизионе испанского футбола, превзойдя знаменитого экс-нападающего мадридского «Реала» Рауля Гонсалеса, сыгравшего 550 матчей.

Таким образом, Рауль Гарсия вышел на третье место в рейтинге всех времён. Впереди него располагаются лишь ныне играющий Хоакин Санчес из «Бетиса» (597 матчей) и экс-голкипер Андони Субисаррета (622 матча).

Рауль Гарсия дебютировал в Ла Лиге в октябре 2004 года за «Осасуну» в поединке против «Барселоны» (0:3). В 551 матче он отметился 109 голами.