«Атлетик» и «Валенсия» не смогли забить, Черышев не играл

В 35-м туре чемпионата Испании набравший форму «Атлетик» принимал давно не побеждавшую «Валенсию». У басков был перевес в контроле мяча и ударам по воротам, но при этом счёт за 90 минут так и не изменился - 0:0.

Полузащитник гостей Денис Черышев смотрел игру со скамейки запасных. Его команда остается 10-й, «Атлетик» делит седьмое место.