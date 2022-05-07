«Атлетик» и «Валенсия» не смогли забить, Черышев не играл

В 35-м туре чемпионата Испании набравший форму «Атлетик» принимал давно не побеждавшую «Валенсию». У басков был перевес в контроле мяча и ударам по воротам, но при этом счёт за 90 минут так и не изменился - 0:0.
Полузащитник гостей Денис Черышев смотрел игру со скамейки запасных. Его команда остается 10-й, «Атлетик» делит седьмое место.
Протокол игры
Унай Симон•Де Маркос Оскар 89' 83' (Петхарроман Алекс ( 83') •Йерай Альварес • 8'Иньиго Мартинес•Юри Берчиче•Уильямс Нико 65' (Беренгер Алекс ( 65') •Гарсия Дани 46' (Венседор Унай ( 46') •Весга Микель 81' (Саррага Ойер ( 81') •Муньяин Икер•Гарсия Рауль 64' (Вильялибре Асьер ( 64') •Уильямс Иньяки 77'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Фулкье Димитри•Габриэль Паулиста 45' (Гильямон Уго ( 45' ) • 72'Альдерете Омар•Васкес Хесус•Солер Карлос•Дьякаби Муктар • 26'Мориба Илайкс 53' 66' (Рачич Урош ( 66') •Муса Юнус 66' (Гуэдеш Гонсалу ( 66') •Макси Гомес
07 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).