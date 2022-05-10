Во время поединка чемпионата Испании между «Атлетиком» (Бильбао) и «Валенсией» одна из болельщиц не постеснялась и оголила свою грудь на трибунах при огромном количестве сидящих вокруг нее фанатов.

Это событие сразу же завирусилось в социальных сетях. Позже стало известно, что откровенный поступок сделала актриса фильмов для взрослых Тина Фаер. Девушка опубликовала в своем телеграм-канале ролик, на котором видно, как она снимает с себя футболку, а затем и топ. Однако на самом интересном месте видео прерывается.

Добавим, что поединок в Бильбао завершился ничьей со счетом 0:0.