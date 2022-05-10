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Чемпионат Испании. Ла Лига

Болельщица оголила грудь во время матча чемпионата Испании видео

10 Мая 2022 • 09:08 Комментировать
Атлетик Б
0:0
Валенсия
окончен

Во время поединка чемпионата Испании между «Атлетиком» (Бильбао) и «Валенсией» одна из болельщиц не постеснялась и оголила свою грудь на трибунах при огромном количестве сидящих вокруг нее фанатов.

Это событие сразу же завирусилось в социальных сетях. Позже стало известно, что откровенный поступок сделала актриса фильмов для взрослых Тина Фаер. Девушка опубликовала в своем телеграм-канале ролик, на котором видно, как она снимает с себя футболку, а затем и топ. Однако на самом интересном месте видео прерывается.

Добавим, что поединок в Бильбао завершился ничьей со счетом 0:0.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Атлетик Бильбао
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10.05  20:00 Валенсия ... Бетис 2.80 3.35 2.60
10.05  21:00 Гранада ... Атлетик Б 4.20 3.55 1.93
10.05  22:30 Барселона ... Сельта 1.33 5.60 9.00
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