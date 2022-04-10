Mirror: Абрамович собирается купить «Валенсию»

Из-за последних политических событий в Европе Роману Абрамовичу приходится продавать свой клуб «Челси», так как из-за санкций он не может более осуществлять деятельность по руководству клубом, который был приобретен им еще в далеком 2003-м году. Это вынуждает Абрамовича искать другой способ вложить свои капиталы - но по-прежнему связанный с футболом.

Как сообщает английское издание The Mirror, новым объектом интереса для Абрамовича может стать «Валенсия», которой сейчас владеет сингапурский инвестор Питер Лим. Испания - традиционно привлекательное место для инвестиций со стороны российских предпринимателей, особенно излюбленный ими юг страны, где русскую речь можно услышать почти столь же часто, как и испанскую.