Алвес: «Месси пора вернуться в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес признался, что хочет снова видеть Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Я не знаю его целей. Нигде не может быть лучше, чем в «Барсе». Лео испытал новый опыт, самое время вернуться, если он пожелает», — приводит слова Алвеса Mirror.

Напомним, в августе прошлого года Месси перешёл в «ПСЖ». В текущем сезоне 34-летний нападающий провёл за парижан 28 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 14 результативных передач. Контракт аргентинца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Алвес играл вместе с Месси в период с 2008 по 2016 год. Будучи партнёрами по команде, они выиграли три Лиги чемпионов и шесть кубков Ла Лиги.