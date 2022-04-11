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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алвес: «Месси пора вернуться в «Барселону»

11 Апреля 2022 • 11:14 Комментировать
Райо Вальекано
...
Валенсия
2.15 3.30 3.60
Через 7 ч. 5 мин.

Защитник «Барселоны» Дани Алвес признался, что хочет снова видеть Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Я не знаю его целей. Нигде не может быть лучше, чем в «Барсе». Лео испытал новый опыт, самое время вернуться, если он пожелает», — приводит слова Алвеса Mirror.

Напомним, в августе прошлого года Месси перешёл в «ПСЖ». В текущем сезоне 34-летний нападающий провёл за парижан 28 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 14 результативных передач. Контракт аргентинца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Алвес играл вместе с Месси в период с 2008 по 2016 год. Будучи партнёрами по команде, они выиграли три Лиги чемпионов и шесть кубков Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Дани Алвес
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО ВАЛЕНСИЯ
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11.04  22:00 Райо Вальекано ... Валенсия 2.22 3.30 3.45
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