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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гвардиола спас «Райо Вальекано» от поражения в матче с «Валенсией»

12 Апреля 2022 • 00:01 Комментировать
Райо Вальекано
1:1
Валенсия
окончен

В последнем матче тридцать первого тура чемпионата Испании «Валенсия» съездила в гости к «Райо Вальекано». «Летучие мыши» вышли вперед во втором тайме благодаря усилиям Солера, однако за шесть минут до конца игры Серхи Гвардиола забил свой пятый гол в сезоне и сравнял счет.

«Валенсия» идет девятой в турнирной таблице, «Райо Вальекано» - тринадцатое.

Протокол игры  
Райо Вальекано 1:1Валенсия
  57'Солер Карлос (0:1)
(1:1) Гвардиола Серхи83'   
Димитриевски СтолеБалью Иван   90'Мараш НиколаКатена Алехандро   90'Кевин Родригес  73' (Нтекья Ранди (  73') Валентин ОскарЛопес Унаи   5'  62' (Сисс Пате (  62') Паласон ИсиТрехо Оскар  72' (Бебе Тьягу (  72') Гарсия Альваро IIIГвардиола Серхи  90' (Силла Мамаду (  90')
Запасные: Эрнандес МариоЗидан ЛюкаСуарес Марио
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри   90'Габриэль Паулиста  84' (Джюмарт Эрай (  84') Альдерете ОмарГайя ХосеГильямон УгоСолер КарлосМуса Юнус  72' (Рачич Урош (  72') Мориба Илайкс   8'  46' (Андре Маркос (  46'   74') Гуэдеш Гонсалу  81' (Васкес Хесус (  81') Дуро Уго   42'  46' (Фулкье Димитри (  46')
Запасные: Черышев ДенисКошта ЭлдерКоба КуандредиМоскера КристианСиллессен ЯсперХауме Доменек
11 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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окончен Райо Вальекано 1:1 Валенсия 2.20 3.25 3.50
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