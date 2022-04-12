Гвардиола спас «Райо Вальекано» от поражения в матче с «Валенсией»

В последнем матче тридцать первого тура чемпионата Испании «Валенсия» съездила в гости к «Райо Вальекано». «Летучие мыши» вышли вперед во втором тайме благодаря усилиям Солера, однако за шесть минут до конца игры Серхи Гвардиола забил свой пятый гол в сезоне и сравнял счет.
«Валенсия» идет девятой в турнирной таблице, «Райо Вальекано» - тринадцатое.
Протокол игры
|57'Солер Карлос (0:1)
|(1:1) Гвардиола Серхи83'
Димитриевски Столе•Балью Иван • 90'Мараш Никола•Катена Алехандро • 90'Кевин Родригес 73' (Нтекья Ранди ( 73') •Валентин Оскар•Лопес Унаи 5' 62' (Сисс Пате ( 62') •Паласон Иси•Трехо Оскар 72' (Бебе Тьягу ( 72') •Гарсия Альваро III•Гвардиола Серхи 90' (Силла Мамаду ( 90')
Запасные: Эрнандес Марио•Зидан Люка•Суарес Марио
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри • 90'Габриэль Паулиста 84' (Джюмарт Эрай ( 84') •Альдерете Омар•Гайя Хосе•Гильямон Уго•Солер Карлос•Муса Юнус 72' (Рачич Урош ( 72') •Мориба Илайкс 8' 46' (Андре Маркос ( 46' ) • 74'Гуэдеш Гонсалу 81' (Васкес Хесус ( 81') •Дуро Уго 42' 46' (Фулкье Димитри ( 46')
11 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".