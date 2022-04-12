Гвардиола спас «Райо Вальекано» от поражения в матче с «Валенсией»

В последнем матче тридцать первого тура чемпионата Испании «Валенсия» съездила в гости к «Райо Вальекано». «Летучие мыши» вышли вперед во втором тайме благодаря усилиям Солера, однако за шесть минут до конца игры Серхи Гвардиола забил свой пятый гол в сезоне и сравнял счет.

«Валенсия» идет девятой в турнирной таблице, «Райо Вальекано» - тринадцатое.