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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» не может выиграть уже одиннадцать матчей - близок клубный антирекорд

12 Апреля 2022 • 21:44 Комментировать
Райо Вальекано
1:1
Валенсия
окончен

В последнем матче тридцать первого тура чемпионата Испании «Валенсия» съездила в гости к «Райо Вальекано». «Летучие мыши» вышли вперед во втором тайме благодаря усилиям Солера, однако за шесть минут до конца игры Серхи Гвардиола забил свой пятый гол в сезоне и сравнял счет.

Тем не менее, вот уже одиннадцать матчей «Райо» не может выиграть матч, и это худшая серия в нынешнем чемпионате Испании. За эти одиннадцать матчей команда потерпела восемь поражений. Более того, близко и повторение абсолютного антирекорда «Райо Вальекано» - в сезоне 2002-2003 команда не могла выиграть в течение тринадцать матчей кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Райо Вальекано
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