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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш признан лучшим игроком марта в Испании

09 Апреля 2022 • 12:46 Комментировать
Кадис
...
Бетис
3.40 3.20 2.25
Через 1 ч. 2 мин.

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш был признан лучшим футболистом марта в чемпионате Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

В споре за эту награду португалец обогнал нападающего «Реала» Карима Бензема и форварда «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга.

В прошлом месяце 22-летний Фелиш провёл четыре матча в испанской Примере, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В общей сложности он отыграл за «Атлетико» 32 матча в текущем сезоне, забив 10 мячей и сделав 5 передач.

После 30 туров «матрасники» занимают 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 12 очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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09.04  15:00 Кадис ... Бетис 3.55 3.40 2.15
09.04  17:15 Мальорка ... Атлетико М 4.50 3.55 1.87
09.04  19:30 Вильярреал ... Атлетик Б 2.16 3.45 3.50
09.04  22:00 Реал Мадрид ... Хетафе 1.41 4.80 8.20
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