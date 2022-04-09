Фелиш признан лучшим игроком марта в Испании

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш был признан лучшим футболистом марта в чемпионате Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

В споре за эту награду португалец обогнал нападающего «Реала» Карима Бензема и форварда «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга.

В прошлом месяце 22-летний Фелиш провёл четыре матча в испанской Примере, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В общей сложности он отыграл за «Атлетико» 32 матча в текущем сезоне, забив 10 мячей и сделав 5 передач.

После 30 туров «матрасники» занимают 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 12 очков.