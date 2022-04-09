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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» обыграл аутсайдера Ла Лиги и уже в одном очке от «Барселоны» и «Атлетико»

09 Апреля 2022 • 17:01 Комментировать
Кадис
1:2
Бетис
окончен

«Бетис» переиграл аутсайдера испанской Ла Лиги «Кадис» в 31-м туре со счётом 2:1.

«Кадис» первым открыл счёт в матче – на 58-й минуте точным ударом отметился Иван Алехо, но хозяева поля ответили на это взятиями ворот Кристианом Тельо и Борхой Иглесиасом с пенальти.

Поражение оставило «Кадис» на 17-м месте – в шаге от зоны вылета, его может обойти «Мальорка», имеющая игру в запасе.

«Бетис» же находится в одном очке от зоны Лиги чемпионов, уступая «Барселоне» и «Атлетико» по одному зачётному баллу. Правда, «сине-гранатовые» имеют два матча в запасе, «Атлетико» – один.

Протокол игры  
Кадис 1:2Бетис
(1:0) Алехо Иван58'   
  79'Тельо Кристиан (1:1)
  85'Иглесиас Борха (1:2)
Ледесма ХеремиасАкапо КарлосЭрнандес ЛуисЧуст ВикторЭспино АльфонсоАлехо Иван  64' (Собрино Рубен (  64') Сан Эметерио Феде  86' (Алекс Фернандес (  86') Алькарас Рубен   66'Идрисси Уссама  88' (Лосано Энтони (  88') Лукас ПересНегредо Альваро
Запасные: Кала ХуанПереа АльбертоАрзамендия СантьягоЙонссон ЙенсХиль ДавидХименес ФалиПарра РаульСанчес Сальвадор
Браво КлаудиоСабали Юссуф   25'  69' (Хоакин Санчес (  69') Песселья ХерманБартра Марк   89'Морено АлексГидо РодригесГуардадо Андрес  69' (Бельерин Эктор (  69') Каналес СерхиоФекир НабильХуанми Мигель  77' (Тельо Кристиан (  77') Виллиан Жозе  60' (Иглесиас Борха (  60')
Запасные: Лаинес ДиегоГонсалес ЭдгарРоблес ЖоэльМиранда ХуанВиктор РуисАкуоку ПольРуибаль АйторРодри Родриго
09 апреля. Стадион "Рамон де Карранса".

 

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окончен Кадис 1:2 Бетис 3.30 3.20 2.30
Идет 43 минута Мальорка 0:0 Атлетико М 4.30 3.20 2.00
09.04  19:30 Вильярреал ... Атлетик Б 2.16 3.45 3.50
09.04  22:00 Реал Мадрид ... Хетафе 1.41 4.80 8.20
10.04  15:00 Осасуна ... Алавес 1.85 3.55 4.60
10.04  17:15 Эспаньол ... Сельта 2.70 3.30 2.75
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Сегодня, 09 Апреля
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«Бетис» обыграл аутсайдера Ла Лиги и уже в одном очке от «Барселоны» и «Атлетико»
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