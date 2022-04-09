«Бетис» обыграл аутсайдера Ла Лиги и уже в одном очке от «Барселоны» и «Атлетико»

«Бетис» переиграл аутсайдера испанской Ла Лиги «Кадис» в 31-м туре со счётом 2:1.

«Кадис» первым открыл счёт в матче – на 58-й минуте точным ударом отметился Иван Алехо, но хозяева поля ответили на это взятиями ворот Кристианом Тельо и Борхой Иглесиасом с пенальти.

Поражение оставило «Кадис» на 17-м месте – в шаге от зоны вылета, его может обойти «Мальорка», имеющая игру в запасе.

«Бетис» же находится в одном очке от зоны Лиги чемпионов, уступая «Барселоне» и «Атлетико» по одному зачётному баллу. Правда, «сине-гранатовые» имеют два матча в запасе, «Атлетико» – один.