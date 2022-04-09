«Бетис» обыграл аутсайдера Ла Лиги и уже в одном очке от «Барселоны» и «Атлетико»

«Бетис» переиграл аутсайдера испанской Ла Лиги «Кадис» в 31-м туре со счётом 2:1.
«Кадис» первым открыл счёт в матче – на 58-й минуте точным ударом отметился Иван Алехо, но хозяева поля ответили на это взятиями ворот Кристианом Тельо и Борхой Иглесиасом с пенальти.
Поражение оставило «Кадис» на 17-м месте – в шаге от зоны вылета, его может обойти «Мальорка», имеющая игру в запасе.
«Бетис» же находится в одном очке от зоны Лиги чемпионов, уступая «Барселоне» и «Атлетико» по одному зачётному баллу. Правда, «сине-гранатовые» имеют два матча в запасе, «Атлетико» – один.
Протокол игры
|(1:0) Алехо Иван58'
|79'Тельо Кристиан (1:1)
|85'Иглесиас Борха (1:2)
Ледесма Херемиас•Акапо Карлос•Эрнандес Луис•Чуст Виктор•Эспино Альфонсо•Алехо Иван 64' (Собрино Рубен ( 64') •Сан Эметерио Феде 86' (Алекс Фернандес ( 86') •Алькарас Рубен • 66'Идрисси Уссама 88' (Лосано Энтони ( 88') •Лукас Перес•Негредо Альваро
Браво Клаудио•Сабали Юссуф 25' 69' (Хоакин Санчес ( 69') •Песселья Херман•Бартра Марк • 89'Морено Алекс•Гидо Родригес•Гуардадо Андрес 69' (Бельерин Эктор ( 69') •Каналес Серхио•Фекир Набиль•Хуанми Мигель 77' (Тельо Кристиан ( 77') •Виллиан Жозе 60' (Иглесиас Борха ( 60')
09 апреля. Стадион "Рамон де Карранса".