Роналдиньо: «Всегда знал, что Хави станет тренером»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о работе главного тренера сине-гранатовых Хави.

«Я рад, что он вернулся в «Барселону». Ещё когда мы играли вместе, я был уверен в том, что он станет тренером. Я желаю ему удачи и надеюсь, он достигнет чего-то большого», — приводит слова Роналдиньо пресс-служба каталонского клуба.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре прошлого года. Под его руководством каталонцы потерпели всего одно поражение в 17 матчах чемпионата Испании.

Роналдиньо играл вместе с Хави в период с 2003 по 2008 год. Вместе они смогли выиграть Лигу чемпионов УЕФА в сезоне 2005/06.