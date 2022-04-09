«Барселона» всё ещё хочет подписать Холанна

Руководство «Барселоны» сообщило агенту нападающего Эрлинга Холанна Мино Райоле, что ещё заинтересована в норвежце, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы уступают «Манчестер Сити» и «Реалу» в гонке за форварда дортмундской «Боруссии», поэтому президент испанского клуба Жоан Лапорта заявлял о том, что этот трансфер невозможен. Однако хорошие отношения между Лапортой и Райолой могут поспособствовать переходу Холанна в стан сине-гранатовых.

В текущем сезоне 21-летний норвежец провёл за «Боруссию» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 150 миллионов евро.