«Валенсия» отобрала очки у «Севильи»

В 21-м туре Ла Лиги «Валенсия» играла против «Севильи». Гости гораздо чаще контролировали мяч и нанесли почти в два раза больше ударов по воротам. Уже на седьмой Муктар Дьякаби безобразно сыграл на перехвате мяча и срезал его в сетку. В концовке тайма Рафа Мир сотряс штангу, Иван Ракитич не смог переиграть голкипера в ближнем бою, а Гонсалу Гуэдеш головой все же смог сравнять счет. На последние 16 минут вышел Хесус Корона и упустил два момента - 1:1.

«Севилья» отстает от «Реала» на 4 очка, ее соперник - восьмой. Россиянин Денис Черышев на поле не выходил.