«Валенсия» отобрала очки у «Севильи»

В 21-м туре Ла Лиги «Валенсия» играла против «Севильи». Гости гораздо чаще контролировали мяч и нанесли почти в два раза больше ударов по воротам. Уже на седьмой Муктар Дьякаби безобразно сыграл на перехвате мяча и срезал его в сетку. В концовке тайма Рафа Мир сотряс штангу, Иван Ракитич не смог переиграть голкипера в ближнем бою, а Гонсалу Гуэдеш головой все же смог сравнять счет. На последние 16 минут вышел Хесус Корона и упустил два момента - 1:1.
«Севилья» отстает от «Реала» на 4 очка, ее соперник - восьмой. Россиянин Денис Черышев на поле не выходил.
Протокол игры
|7'Дьякаби Муктар (0:1)
|(1:1) Гуэдеш Гонсалу44'
Силлессен Яспер 18' (Хауме Доменек ( 18') •Корреа Тьерри 77' (Андре Маркос ( 77') •Дьякаби Муктар•Cristhian Mosquera 46' (Лато Тони ( 46' ) • 87'Альдерете Омар•Гайя Хосе 45' • 89'Фулкье Димитри•Гильямон Уго•Муса Юнус 85' (Рачич Урош ( 85') •Дуро Уго•Гуэдеш Гонсалу
Диас Хавьер•Монтьель Гонсало • 45'Карлос Диего Сантос•Рекик Карим•Акунья Маркос 45' 46' (Хордан Хоан ( 46') •Торрес Оливер•Фернандо Режес•Ракитич Иван•Окампос Лукас•Мир Рафа•Гомес Алехандро 74' (Корона Хесус ( 74')
19 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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