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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» отобрала очки у «Севильи»

20 Января 2022 • 01:30 Комментировать
Валенсия
1:1
Севилья
окончен

В 21-м туре Ла Лиги «Валенсия» играла против «Севильи». Гости гораздо чаще контролировали мяч и нанесли почти в два раза больше ударов по воротам. Уже на седьмой Муктар Дьякаби безобразно сыграл на перехвате мяча и срезал его в сетку. В концовке тайма Рафа Мир сотряс штангу, Иван Ракитич не смог переиграть голкипера в ближнем бою, а Гонсалу Гуэдеш головой все же смог сравнять счет. На последние 16 минут вышел Хесус Корона и упустил два момента - 1:1.

«Севилья» отстает от «Реала» на 4 очка, ее соперник - восьмой. Россиянин Денис Черышев на поле не выходил.

Протокол игры  
Валенсия 1:1Севилья
  7'Дьякаби Муктар (0:1)
(1:1) Гуэдеш Гонсалу44'   
Силлессен Яспер  18' (Хауме Доменек (  18') Корреа Тьерри  77' (Андре Маркос (  77') Дьякаби МуктарCristhian Mosquera  46' (Лато Тони (  46'   87') Альдерете ОмарГайя Хосе   45'   89'Фулкье ДимитриГильямон УгоМуса Юнус  85' (Рачич Урош (  85') Дуро УгоГуэдеш Гонсалу
Запасные: Лопес Диего IVЧерышев ДенисКошта ЭлдерВаскес ХесусВальехо МануМамардашвили ГеоргийИранцо Рубен
Диас ХавьерМонтьель Гонсало   45'Карлос Диего СантосРекик КаримАкунья Маркос   45'  46' (Хордан Хоан (  46') Торрес ОливерФернандо РежесРакитич ИванОкампос ЛукасМир РафаГомес Алехандро  74' (Корона Хесус (  74')
Запасные: Ромеро ИванИдрисси УссамаКинтана НачоКармона Хосе АнхельKike SalasЛуисми КрусСарсана АнтониоПастор Альфонсо
19 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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окончен Сельта 2:0 Осасуна 1.75 3.40 5.40
окончен Валенсия 1:1 Севилья 3.10 3.05 2.50
20.01  21:00 Хетафе ... Гранада 2.10 3.10 3.95
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