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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Черышев выздоровел после COVID-19

17 Января 2022 • 17:36 Комментировать
Валенсия
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Севилья
3.30 3.20 2.30
19.01 23:30

Российский полузащитник Денис Черышев выздоровел после COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба сборной России в «Твиттере». 31-летний футболист уже возобновил тренировочные занятия в «Валенсии».

Всего в сезоне 2021/2022 Денис Черышев принял участие в 13 матчах «Валенсии» во всех соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт один забитый гол и два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Валенсия» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч «летучие мыши» проведут в среду, 19 января – против «Севильи» на своём поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев
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ВАЛЕНСИЯ СЕВИЛЬЯ
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