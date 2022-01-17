Российский полузащитник Денис Черышев выздоровел после COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба сборной России в «Твиттере». 31-летний футболист уже возобновил тренировочные занятия в «Валенсии».

Всего в сезоне 2021/2022 Денис Черышев принял участие в 13 матчах «Валенсии» во всех соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт один забитый гол и два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Валенсия» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч «летучие мыши» проведут в среду, 19 января – против «Севильи» на своём поле.