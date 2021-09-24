Коке готов к возвращению на поле

Полузащитник «Атлетико» Коке готов к возвращению на футбольное поле. Капитан мадридской команды может сыграть уже в поединке против «Алавеса», который пройдёт в субботу, 25 сентября, сообщает AS. Впрочем, Диего Симеоне может решить приберечь игрока и не включить его в стартовый состав.

Коке пропустил два последних матча «Атлетико» по причине мышечной травмы. Без капитана «матрасники» сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0) и обыграли «Хетафе» (2:1).

После шести туров «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. От лидирующих соседей из «Реала» команда отстаёт на два зачётных балла.