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​Симеоне взял на себя вину за поражение «Атлетико» в игре с аутсайдером

25 Сентября 2021 • 20:04 Комментировать
Алавес
1:0
Атлетико М
окончен

«Алавес» проиграл пять стартовых матчей чемпионата Испании, после чего в субботу сенсационно обыграл дома «Атлетико» со счётом 1:0. После игры комментарий дал главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

«Я несу ответственность за то, что не могу найти способ преодолеть защиту соперника. Команды настраиваются против нас по-другому. Дело не в том, что они делают, а в том, как мы подходим к делу. Ясно, что там нужно развиваться и прогрессировать.

Мне не нравится сталкиваться с командами, которые имеют серию поражений. Потому что в какой-то момент они должны выиграть», - приводит слова Симеоне AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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окончен Алавес 1:0 Атлетико М
окончен Валенсия 1:1 Атлетик Б
окончен Севилья 2:0 Эспаньол
Идет 5 минута Реал Мадрид 0:0 Вильярреал 1.67 4.3 4.9
26.09  15:00 Мальорка ... Осасуна 2.6 3.15 2.95
26.09  17:15 Барселона ... Леванте 1.28 6.4 9.6
26.09  19:30 Реал Сосьедад ... Эльче 1.47 4.5 7.4
26.09  19:30 Райо Вальекано ... Кадис 1.72 3.75 5.2
26.09  22:00 Бетис ... Хетафе 2.23 3.3 3.5
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