​Симеоне взял на себя вину за поражение «Атлетико» в игре с аутсайдером

«Алавес» проиграл пять стартовых матчей чемпионата Испании, после чего в субботу сенсационно обыграл дома «Атлетико» со счётом 1:0. После игры комментарий дал главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

«Я несу ответственность за то, что не могу найти способ преодолеть защиту соперника. Команды настраиваются против нас по-другому. Дело не в том, что они делают, а в том, как мы подходим к делу. Ясно, что там нужно развиваться и прогрессировать.

Мне не нравится сталкиваться с командами, которые имеют серию поражений. Потому что в какой-то момент они должны выиграть», - приводит слова Симеоне AS.