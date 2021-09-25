«Атлетико» проиграл худшей команде лиги, нанеся два удара в створ

Седьмой тур Ла Лиги открылся матчем между «Алавесом», худшей команды текущего сезона, проигравшей все свои поединки, и чемпионами из «Атлетико». Уже на четвертой минуте хозяева забили свой второй мяч в сезоне, после корнера отличился Виктора Лагуардия. Это было единственное попадание «Алавеса» в створ ворот. Впрочем, «матрасники» также лишь дважды точно пробили, но не спасли матч.
«Атлетико» в двух очках от лидирующего «Реала», его соперник набрал первые очки и ушел с последнего места.
Протокол игры
|Алавес
|1:0
|Атлетико М
|(1:0) Лагуардия Виктор 4'
Пачеко Фернандо • Химо Наварро • Миазга Мэтт • Лагуардия Виктор • Дуарте Рубен 79' ( Пина Томас ( 79') • Агиррегабириа Мартин • Мойя Антонио 79' ( Тачи ( 79') • Н'Диайе Лум • 36'Риоха Луис 87' ( Гарсия Сауль ( 87') • Де ла Фуэнте Мигель 61' ( Пельистри Факундо ( 61') • Силла Мамаду 31' 61' ( Хоселу Санмартин ( 61')
Запасные: Мартин Иван • Абкар Абделькабир • Сивера Антонио • Alan Godoy • Гарсия Мануэль II • Гвидетти Йон
Облак Ян • Савич Стефан • 17'Фелипе Аугусто IV • Эрмосо Марио 61' ( Эррера Эктор ( 61') • Триппьер Киран 54' 60' ( Кунья Матеус ( 60') • Льоренте Маркос 74' ( Врсалько Шиме ( 74') • Кондогбия Жоффрей 55' 60' ( Лоди Ренан ( 60') • Де Пауль Родриго • Карраско Янник 60' ( Корреа Анхель ( 60') • Суарес Луис • Гризманн Антуан
Запасные: Коке Хорхе • Лекомт Бенжамен • Хименес Хосе
25 сентября. Стадион "Мендисорроса".