«Атлетико» проиграл худшей команде лиги, нанеся два удара в створ

Седьмой тур Ла Лиги открылся матчем между «Алавесом», худшей команды текущего сезона, проигравшей все свои поединки, и чемпионами из «Атлетико». Уже на четвертой минуте хозяева забили свой второй мяч в сезоне, после корнера отличился Виктора Лагуардия. Это было единственное попадание «Алавеса» в створ ворот. Впрочем, «матрасники» также лишь дважды точно пробили, но не спасли матч.

«Атлетико» в двух очках от лидирующего «Реала», его соперник набрал первые очки и ушел с последнего места.