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Ла Лига

«Атлетико» проиграл худшей команде лиги, нанеся два удара в створ

25 Сентября 2021 • 16:53 Комментировать (4)
Алавес
1:0
Атлетико М
окончен

Седьмой тур Ла Лиги открылся матчем между «Алавесом», худшей команды текущего сезона, проигравшей все свои поединки, и чемпионами из «Атлетико». Уже на четвертой минуте хозяева забили свой второй мяч в сезоне, после корнера отличился Виктора Лагуардия. Это было единственное попадание «Алавеса» в створ ворот. Впрочем, «матрасники» также лишь дважды точно пробили, но не спасли матч.

«Атлетико» в двух очках от лидирующего «Реала»,  его соперник набрал первые очки и ушел с последнего места.

Протокол игры  
Алавес 1:0 Атлетико М
(1:0) Лагуардия Виктор 4'    
Пачеко Фернандо Химо Наварро Миазга Мэтт Лагуардия Виктор Дуарте Рубен   79' (Пина Томас (   79') Агиррегабириа Мартин Мойя Антонио   79' (Тачи (   79') Н'Диайе Лум   36' Риоха Луис   87' (Гарсия Сауль (   87') Де ла Фуэнте Мигель   61' (Пельистри Факундо (   61') Силла Мамаду   31'   61' (Хоселу Санмартин (   61')
Запасные: Мартин Иван Абкар Абделькабир Сивера Антонио Alan Godoy Гарсия Мануэль II Гвидетти Йон
Облак Ян Савич Стефан   17' Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио   61' (Эррера Эктор (   61') Триппьер Киран   54'   60' (Кунья Матеус (   60') Льоренте Маркос   74' (Врсалько Шиме (   74') Кондогбия Жоффрей   55'   60' (Лоди Ренан (   60') Де Пауль Родриго Карраско Янник   60' (Корреа Анхель (   60') Суарес Луис Гризманн Антуан
Запасные: Коке Хорхе Лекомт Бенжамен Хименес Хосе
25 сентября. Стадион "Мендисорроса".

 

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Комментарии (4)
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Sergo
25 Сентября 2021 в 17:51
После того, как к катлетам вернулся Гризи, сразу результаты ухудшились. Нах он им нужен был?
Mapgarita
25 Сентября 2021 в 17:39
Ливерпуль даст им пососать ливерки....
ARTUR
25 Сентября 2021 в 16:57
Вот о чем я писал ранее ,банда симеоне косячит ...эх и бестолково начали сезон.
типафутбольныйаналитик
25 Сентября 2021 в 17:03
Не люблю я эту команду. Даже футбол Моуриньо более симпатичный чем команда Симеоне.
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окончен Алавес 1:0 Атлетико М
Идет 45 минута Валенсия 0:0 Атлетик Б
25.09  19:30 Севилья ... Эспаньол 1.67 3.85 5.6
25.09  22:00 Реал Мадрид ... Вильярреал 1.67 4.3 4.9
26.09  15:00 Мальорка ... Осасуна 2.6 3.15 2.95
26.09  17:15 Барселона ... Леванте 1.28 6.4 9.6
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