​Трансфер Гризманна был оформлен за минуту до дедлайна

Антуан Гризманн снова будет выступать за «Атлетико». Мадридский клуб уже успел объявить об аренде француза у «Барселоны» с опцией продления, которую может активировать любая из сторон.

Согласно информации итальянского журналиста Sky Sport Джанлуки ди Марцио, которой он поделился на своей страничке в «Твиттере», трансфер Гризманна был оформлен за одну минуту до закрытия летнего трансферного окна в Ла Лиге.

Напомним, что Антуан Гризманн ранее защищал цвета «Атлетико» в период с 2014 по 2019 год. Именно в составе мадридской команды Гризманн заявил о себе на всю Европу. Француз перешёл в «Барселону», но там стать ключевым игроком не смог.