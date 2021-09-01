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​Гризманн вернулся в «Атлетико» официально

01 Сентября 2021 • 02:40 Комментировать (1)

«Атлетико» посредством официального сайта объявил о возвращении в свои ряды Антуана Гризманна. «Матрасники» арендовали французского форварда у «Барселоны» на сезон 2021/2022 с опцией продления. Любопытно, что опцию продления по договору может реализовать любая из сторон. 

Антуан Гризманн ранее выступал за «Атлетико» на протяжении пяти сезонов. Он провёл за «матрасников» 257 игр в различных турнирах, в которых записал на свой счёт 133 гола и 50 результативных передач на партнёров. В 2019 году Гризманн перебрался в «Барселону», но там по-настоящему засиять французу не удалось.

В трёх стартовых турах Ла Лиги «Атлетико» набрал 7 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.   

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Beorn_n
01 Сентября 2021 в 03:53
Всех домой потянуло).
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