«Атлетико» посредством официального сайта объявил о возвращении в свои ряды Антуана Гризманна. «Матрасники» арендовали французского форварда у «Барселоны» на сезон 2021/2022 с опцией продления. Любопытно, что опцию продления по договору может реализовать любая из сторон.

Антуан Гризманн ранее выступал за «Атлетико» на протяжении пяти сезонов. Он провёл за «матрасников» 257 игр в различных турнирах, в которых записал на свой счёт 133 гола и 50 результативных передач на партнёров. В 2019 году Гризманн перебрался в «Барселону», но там по-настоящему засиять французу не удалось.

В трёх стартовых турах Ла Лиги «Атлетико» набрал 7 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.