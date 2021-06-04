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Куман: «Построим успешную «Барселону»

04 Июня 2021, 22:25,

Главный менеджер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слова президента клуба Жоана Лапорты о том, что голландский специалист остаётся в команде на следующий сезон

На личной странице в «Фейсбуке» Куман с облегчением написал, что команда наконец-то может спокойно готовиться к новому сезону, не думая о своём будущем. Тренер уверен, что теперь все сотрудники «Барселоны» готовы к тому, чтобы сделать следующий сезон успешным. 

В 2020 году Куман вернулся в «Барселону» в роли главного тренера, став обладателем Кубка страны. В чемпионате Испании каталонцы заняли третье место, тогда как оставили Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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