Куман: «Построим успешную «Барселону»

Главный менеджер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слова президента клуба Жоана Лапорты о том, что голландский специалист остаётся в команде на следующий сезон.

На личной странице в «Фейсбуке» Куман с облегчением написал, что команда наконец-то может спокойно готовиться к новому сезону, не думая о своём будущем. Тренер уверен, что теперь все сотрудники «Барселоны» готовы к тому, чтобы сделать следующий сезон успешным.

В 2020 году Куман вернулся в «Барселону» в роли главного тренера, став обладателем Кубка страны. В чемпионате Испании каталонцы заняли третье место, тогда как оставили Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.