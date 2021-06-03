«Барселона» приняла решение оставить Кумана

«Барселона» приняла окончательное решение по судьбе главного тренера команды Рональда Кумана. По данным инсайдера Фабрицио Романо, руководство клуба не будет увольнять 58-летнего голландца, предоставив ему еще один шанс. Также отмечается, что агент тренера были уверены именно в таком решении на протяжении последней недели.

Год назад «сине-гранатовые» выкупили контракт Кумана у голландской федерации. В завершившемся сезоне «Барселона» выиграла только Кубок Испании. В Ла Лиге команда несколько раз могла возглавить таблицу, но каждый раз оступалась и заняла только третье место.