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«Барселона» приняла решение оставить Кумана

03 Июня 2021, 18:21,

«Барселона» приняла окончательное решение по судьбе главного тренера команды Рональда Кумана. По данным инсайдера Фабрицио Романо, руководство клуба не будет увольнять 58-летнего голландца, предоставив ему еще один шанс. Также отмечается, что агент тренера были уверены именно в таком решении на протяжении последней недели.

Год назад «сине-гранатовые» выкупили контракт Кумана у голландской федерации. В завершившемся сезоне «Барселона» выиграла только Кубок Испании. В Ла Лиге команда несколько раз могла возглавить таблицу, но каждый раз оступалась и заняла только третье место.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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