«Атлетико» предложил Симеоне новый контракт

Аргентинский специалист Диего Симеоне может пролонгировать сотрудничество с мадридским «Атлетико». Об этом информирует Calciomercato.

Источник сообщает, что «матрасники» намерены предложить 51-летнему тренеру продление контракта до лета 2023 года. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до завершения сезона-2021/2022.

Диего занимает пост рулевого мадридской команды с 2011 года. В минувшем сезоне «Атлетико» стал чемпионом Испании, опередив «Реал» и каталонскую «Барселону».

Ранее Симеоне назвал Яна Облака лучшим голкипером мирового футбола.