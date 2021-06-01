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Симеоне назвал лучшего голкипера мира

01 Июня 2021, 08:08,

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил высокий уровень голкипера команды Яна Облака.

«Ян - лучший вратарь мира. Он является сильнейшим голкипером на протяжении последних лет. Облак очень сильно вырос, этот игрок обладает невероятной хладнокровностью и заряжает партнеров уверенностью. Именно это и нужно команде, стремящейся к титулам. У команд-чемпионов всегда был хороший голкипер в составе», - передает слова аргентинца газета Marca.

В прошлом сезоне Примеры 28-летний словенец сыграл 38 поединков, в которых пропустил 25 мячей. В 16 матчах Облак отстоял на ноль.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Симеоне, Ян Облак
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