«Реал Сосьедад» и «Бетис» добилсь важных побед

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22 Мая 2021, 21:03,
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В заключительном туре чемпионата Испании определились участники еврокубков от Примеры. «Реал Сосьедад» финишировал пятым, обыграв «Осасуну» на выезде со счетом 1:0. Решающим стал автогол на 86-й минуте.
«Бетис» уступал «Сельте» 0:2, но добыл победу и занял шестое место. Три очка «Эльче» в игре с «Атлетиком» позволили аутсайдеру избежать вылета.
Протокол игры
|Осасуна
|0:1
|Реал Сосьедад
|86' Хуан Перес II (0:1)
Хуан Перес II • Видаль Начо • Унаи Гарсия 54' ( Рамальо Чимено ( 54') • Гарсия Давид III • Санчес Мануэль • Торрес Роберто • Ойер Санхурхо • Торро Лукас 46' ( Монкайола Хон ( 46') • Перес Иньиго 80' ( Хони Родригес ( 80') • Барха Энрике 80' ( Мартинес Хавьер II ( 80') • Гальего Энрике 19' 68' ( Будимир Анте ( 68')
Запасные: Эррера Серхио • Круз Хуан • Ронкалья Факундо • Альварес Иньяки • Брашанац Дарко
Ремиро Алехандро • Горосабел Андони • Ариц Элустондо • Ле Норман Робен • Монреаль Начо • Субименди Мартин • Гевара Андер • Порту Кристиан 82' ( Янузай Аднан ( 82') • Сильва Давид 74' ( Фернандес Карлос ( 74') • Оярсабаль Микель 83' ( Барренечеа Андер ( 83') • Исак Александр 89' ( Лопес Роберто III ( 89')
Запасные: Баутиста Хон • Гуриди Хон • Меркеланс Мартин • Сальдуа Хосеба • Модибо Саньян • Пачеко Хон • Мойя Мигель
22 мая. Стадион "Эль-Садар".
Протокол игры
|(1:0) Аспас Яго 32'
|(2:0) Браис Мендес 49'
|53' Иглесиас Борха (2:1)
|69' Фекир Набиль (2:2)
|73' Виктор Руис (2:3)
Вильяр Иван • Васкес Кевин 86' ( Вейга Габриэль ( 86') • Домингес Карлос • 40'Араухо Нестор • Аарон Мартин • Пейнадо Франсиско 82' ( Баэса Мигель ( 82') • Браис Мендес • 90'Денис Суарес • 26'Нолито Агудо 45' 58' ( Солари Аугусто ( 58' ) • 90'Мина Сантьяго • Аспас Яго 67'
Запасные: Мальо Уго • Hugo Sotelo • Тапия Ренато • Patrick Sequeira • Жунка Давид • Айду Джозеф • Мурильо Джейсон • Рубен Бланко • Феррейра Факундо
Браво Клаудио • 89'Эмерсон Жуниор • Бартра Марк • Виктор Руис • 18'Миранда Хуан 46' ( Тельо Кристиан ( 46' 75' ) • 76'Гидо Родригес • Гуардадо Андрес 48' 66' ( Карвалью Вилльям ( 66') • Руибаль Айтор 46' ( Морено Алекс ( 46' ) • 78'Родри Родриго 57' ( Лаинес Диего ( 57' ) • 90'Фекир Набиль • Иглесиас Борха 82' ( Морон Лоренцо ( 82')
Запасные: Манди Аисса • Роблес Жоэль • Фекир Яссин • Хоакин Санчес • Хуанми Мигель • Сидней • Монтойя Мартин
22 мая. Стадион "Балаидос".
Протокол игры
|(1:0) Бое Лукас 28'
|(2:0) Гутьеррес Хосе 73'
Гассанига Пауло • Барраган Антонио • Верду Гонсало 65' ( Марконе Иван ( 65') • Кальво Даниэль • Фернандес Хосан 75' ( Мохика Хоан ( 75') • Мфулу Оменуке 33' 76' ( Паласиос Элибельтон ( 76') • Гутьеррес Хосе • 74'Фидель Чавес • Пьятти Пабло 58' 65' ( Хосема ( 65') • Милья Пере • Бое Лукас 90' ( Нино Хуан ( 90')
Запасные: Моренте Тете • Луисми Луис • Сифу • Бадия Эдгар • Каррильо Гидо • Родригес Виктор II • Ригони Эмилиано
Эскьета Хокин • Лекуе Иньиго 83' ( Де Маркос Оскар ( 83') • Нуньес Унай • Йерай Альварес • Баленсиага Микель • Ибай Гомес 72' ( Висенте Иньиго ( 72') • Лопес Унаи • Весга Микель 57' ( Венседор Унай ( 57') • Беренгер Алекс • Сансет Ойян 57' ( Уильямс Иньяки ( 57') • Вильялибре Асьер
Запасные: Морсильо Хон • Эррерин Яго • Иньиго Мартинес • Унай Симон • Гарсия Дани
22 мая. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Сосьедад, Бетис