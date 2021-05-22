«Реал Сосьедад» и «Бетис» добилсь важных побед

В заключительном туре чемпионата Испании определились участники еврокубков от Примеры. «Реал Сосьедад» финишировал пятым, обыграв «Осасуну» на выезде со счетом 1:0. Решающим стал автогол на 86-й минуте.

«Бетис» уступал «Сельте» 0:2, но добыл победу и занял шестое место. Три очка «Эльче» в игре с «Атлетиком» позволили аутсайдеру избежать вылета.