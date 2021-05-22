Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал Сосьедад» и «Бетис» добилсь важных побед

22 Мая 2021, 21:03,

В заключительном туре чемпионата Испании определились участники еврокубков от Примеры.  «Реал Сосьедад» финишировал пятым, обыграв «Осасуну» на выезде со счетом 1:0.  Решающим стал автогол на 86-й минуте.

«Бетис» уступал «Сельте» 0:2, но добыл победу и занял шестое место. Три очка «Эльче» в игре с «Атлетиком» позволили аутсайдеру избежать вылета.

Протокол игры  
Осасуна 0:1 Реал Сосьедад
    86' Хуан Перес II (0:1)
Хуан Перес II Видаль Начо Унаи Гарсия   54' (Рамальо Чимено (   54') Гарсия Давид III Санчес Мануэль Торрес Роберто Ойер Санхурхо Торро Лукас   46' (Монкайола Хон (   46') Перес Иньиго   80' (Хони Родригес (   80') Барха Энрике   80' (Мартинес Хавьер II (   80') Гальего Энрике   19'   68' (Будимир Анте (   68')
Запасные: Эррера Серхио Круз Хуан Ронкалья Факундо Альварес Иньяки Брашанац Дарко
Ремиро Алехандро Горосабел Андони Ариц Элустондо Ле Норман Робен Монреаль Начо Субименди Мартин Гевара Андер Порту Кристиан   82' (Янузай Аднан (   82') Сильва Давид   74' (Фернандес Карлос (   74') Оярсабаль Микель   83' (Барренечеа Андер (   83') Исак Александр   89' (Лопес Роберто III (   89')
Запасные: Баутиста Хон Гуриди Хон Меркеланс Мартин Сальдуа Хосеба Модибо Саньян Пачеко Хон Мойя Мигель
22 мая. Стадион "Эль-Садар".
Протокол игры  
Сельта 2:3 Бетис
(1:0) Аспас Яго 32'    
(2:0) Браис Мендес 49'    
    53' Иглесиас Борха (2:1)
    69' Фекир Набиль (2:2)
    73' Виктор Руис (2:3)
Вильяр Иван Васкес Кевин   86' (Вейга Габриэль (   86') Домингес Карлос   40' Араухо Нестор Аарон Мартин Пейнадо Франсиско   82' (Баэса Мигель (   82') Браис Мендес   90' Денис Суарес   26' Нолито Агудо   45'   58' (Солари Аугусто (   58'   90') Мина Сантьяго Аспас Яго   67'
Запасные: Мальо Уго Hugo Sotelo Тапия Ренато Patrick Sequeira Жунка Давид Айду Джозеф Мурильо Джейсон Рубен Бланко Феррейра Факундо
Браво Клаудио   89' Эмерсон Жуниор Бартра Марк Виктор Руис   18' Миранда Хуан   46' (Тельо Кристиан (   46'   75'   76') Гидо Родригес Гуардадо Андрес   48'   66' (Карвалью Вилльям (   66') Руибаль Айтор   46' (Морено Алекс (   46'   78') Родри Родриго   57' (Лаинес Диего (   57'   90') Фекир Набиль Иглесиас Борха   82' (Морон Лоренцо (   82')
Запасные: Манди Аисса Роблес Жоэль Фекир Яссин Хоакин Санчес Хуанми Мигель Сидней Монтойя Мартин
22 мая. Стадион "Балаидос".
Протокол игры  
Эльче 2:0 Атлетик Б
(1:0) Бое Лукас 28'    
(2:0) Гутьеррес Хосе 73'    
Гассанига Пауло Барраган Антонио Верду Гонсало   65' (Марконе Иван (   65') Кальво Даниэль Фернандес Хосан   75' (Мохика Хоан (   75') Мфулу Оменуке   33'   76' (Паласиос Элибельтон (   76') Гутьеррес Хосе   74' Фидель Чавес Пьятти Пабло   58'   65' (Хосема (   65') Милья Пере Бое Лукас   90' (Нино Хуан (   90')
Запасные: Моренте Тете Луисми Луис Сифу Бадия Эдгар Каррильо Гидо Родригес Виктор II Ригони Эмилиано
Эскьета Хокин Лекуе Иньиго   83' (Де Маркос Оскар (   83') Нуньес Унай Йерай Альварес Баленсиага Микель Ибай Гомес   72' (Висенте Иньиго (   72') Лопес Унаи Весга Микель   57' (Венседор Унай (   57') Беренгер Алекс Сансет Ойян   57' (Уильямс Иньяки (   57') Вильялибре Асьер
Запасные: Морсильо Хон Эррерин Яго Иньиго Мартинес Унай Симон Гарсия Дани
22 мая. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Сосьедад, Бетис
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