Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Валенсия» решила уволить Грасию

17 Апреля 2021, 13:19,

Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия покинет испанский коллектив по окончании текущего сезона, об этом рапортует издание Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что руководство «летучих мышей» уже приняло решение об отставке специалиста. «Валенсия» вскоре начнет подыскивать нового главного тренера.

Напомним, что Грасия занимает пост рулевого команды с лета минувшего года.

После 30-ти туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 34 балла и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч «летучие мыши» поведут на выезде против севильского «Бетиса».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валенсия, Хави Грасия
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