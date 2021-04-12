Дьякаби процитировал расистское оскорбление в свой адрес со стороны игрока «Кадиса»

Центральный защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби гневно отреагировал на отчёт Ла Лиги о конфликте футболиста с Хуаном Калой из «Кадиса». Руководство испанского футбола не нашло доказательств того, что на поле звучали оскорбительные слова, а глава лиги Хавьер Тебас предположил, что пострадавший просто ослышался.

- Был длинный пас, я был около голкипера, и Хуан Кала начал меня оскорблять словами «*** [обделавшийся] черный», - заявил Дьякаби RMC.

Он также добавил, что не считает дело закрытым и будет добиваться его рассмотрения испанской федерацией: «Я не сумасшедший и не ушел бы с поля ради ложных обвинений. Было бы глупо так поступить».