Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Дьякаби процитировал расистское оскорбление в свой адрес со стороны игрока «Кадиса»

12 Апреля 2021, 23:11,

Центральный защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби гневно отреагировал на отчёт Ла Лиги о конфликте футболиста с Хуаном Калой из «Кадиса». Руководство испанского футбола не нашло доказательств того, что на поле звучали оскорбительные слова, а глава лиги Хавьер Тебас предположил, что пострадавший просто ослышался.

- Был длинный пас, я был около голкипера, и Хуан Кала начал меня оскорблять словами «*** [обделавшийся] черный», - заявил Дьякаби RMC.

Он также добавил, что не считает дело закрытым и будет добиваться его рассмотрения испанской федерацией: «Я не сумасшедший и не ушел бы с поля ради ложных обвинений. Было бы глупо так поступить».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Кадис, Хуан Кала, Муктар Дьякаби
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Комментарии (1)
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Bartimeus
13 Апреля 2021, 00:44

А он белый разве? И что ныть, обозвал бы его снежком.
Нужна новая акция - "Поцелуй Дьякаби в задницу" в рамках поддержки ущемленных негров. Скоро так и будет походу. Не поддержал акцию - расист!
Представляю, сколько ущемленных (обзываемых жиртресами, дрищами, заиками, очкариками, инвалидами и тд) ломились бы в различные инстанции, где получали бы такой же профит в хайпе, как и все эти "жертвы расизма".

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