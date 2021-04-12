Дьякаби процитировал расистское оскорбление в свой адрес со стороны игрока «Кадиса»

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12 Апреля 2021, 23:11,
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Центральный защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби гневно отреагировал на отчёт Ла Лиги о конфликте футболиста с Хуаном Калой из «Кадиса». Руководство испанского футбола не нашло доказательств того, что на поле звучали оскорбительные слова, а глава лиги Хавьер Тебас предположил, что пострадавший просто ослышался.
- Был длинный пас, я был около голкипера, и Хуан Кала начал меня оскорблять словами «*** [обделавшийся] черный», - заявил Дьякаби RMC.
Он также добавил, что не считает дело закрытым и будет добиваться его рассмотрения испанской федерацией: «Я не сумасшедший и не ушел бы с поля ради ложных обвинений. Было бы глупо так поступить».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Кадис, Хуан Кала, Муктар Дьякаби
А он белый разве? И что ныть, обозвал бы его снежком.
Нужна новая акция - "Поцелуй Дьякаби в задницу" в рамках поддержки ущемленных негров. Скоро так и будет походу. Не поддержал акцию - расист!
Представляю, сколько ущемленных (обзываемых жиртресами, дрищами, заиками, очкариками, инвалидами и тд) ломились бы в различные инстанции, где получали бы такой же профит в хайпе, как и все эти "жертвы расизма".