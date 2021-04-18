Черышев помог «Валенсии» набрать очко в матче с «Бетисом»

В воскресенье «Валенсия» гостила у «Бетиса», претендующего на еврокубки, и не уступила. До перерыва севильцы забили два мяча с передач Хоакина, на что соперник ответил голом Гонсалу Гуэдеша. На 61-й минуте «Валенсия» снова отыгралась после удара с 11 метров Карлоса Солера и больше не пропускала - 2:2. Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на поле полтора тайма.

В параллельном матче «Кадис» и «Сельта» сыграли без голов.