Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Черышев помог «Валенсии» набрать очко в матче с «Бетисом»

18 Апреля 2021, 21:41,

В воскресенье «Валенсия» гостила у «Бетиса», претендующего на еврокубки, и не уступила. До перерыва севильцы забили два мяча с передач Хоакина, на что соперник ответил голом Гонсалу Гуэдеша. На 61-й минуте «Валенсия» снова отыгралась после удара с 11 метров Карлоса Солера и больше не пропускала - 2:2. Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на поле полтора тайма.

В параллельном матче «Кадис» и «Сельта» сыграли без голов.

Протокол игры  
Бетис 2:2 Валенсия
(1:0) Фекир Набиль 12'    
    22' Гуэдеш Гонсалу (1:1)
(2:1) Каналес Серхио 42'    
    61' Солер Карлос (2:2)
Браво Клаудио Эмерсон Жуниор Манди Аисса Виктор Руис   84' Морено Алекс   71' (Миранда Хуан (   71'   74') Гидо Родригес Каналес Серхио Хоакин Санчес   64' (Иглесиас Борха (   64') Фекир Набиль   71' (Карвалью Вилльям (   71') Тельо Кристиан   82' (Руибаль Айтор (   82') Хуанми Мигель   64' (Лаинес Диего (   64'   80')
Запасные: Роблес Жоэль Морон Лоренцо Акуоку Поль Сидней Монтойя Мартин Гуардадо Андрес Бартра Марк
Хауме Доменек Корреа Тьерри   9' (Муса Юнус (   9') Гильямон Уго Дьякаби Муктар Гайя Хосе Васс Даниэль   90' Солер Карлос   68' (Пиччини Кристиано (   68') Рачич Урош   82' (Олива Кристиан (   82') Черышев Денис   68' (Санчес Алехандро (   68') Гуэдеш Гонсалу Гамейро Кевин   67' (Кутроне Патрик (   67')
Запасные: Лато Тони Ли Кан Ин Ферру Джейсон Вальехо Ману Риверо Кристиан Мангала Эльяким
18 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
Протокол игры  
Кадис 0:0 Сельта
Ледесма Херемиас Карселен Исаак Хименес Фали Мауро Маркос Альфонсо Луис Малбашич Филип   68' (Искьердо Хайро (   68') Йонссон Йенс Мари Хосе   84' (Гарридо Хон (   84') Собрино Рубен Санчес Сальвадор   68' (Алехо Иван (   68') Негредо Альваро   60' (Лосано Энтони (   60')
Запасные: Акапо Карлос Алькала Педро Хиль Давид Помбо Хорхе Шапоньич Иван Гарранчо Хуанхо Аугусто Фернандес
Вильяр Иван Мальо Уго Араухо Нестор   57' (Фонтан Хосе (   57') Мурильо Джейсон   29' Аарон Мартин Тапия Ренато Браис Мендес Денис Суарес   79' (Солари Аугусто (   79') Нолито Агудо   67' (Пейнадо Франсиско (   67') Феррейра Факундо   67' (Баэса Мигель (   67') Аспас Яго
Запасные: Patrick Sequeira Жунка Давид Айду Джозеф Васкес Кевин
18 апреля. Стадион "Рамон де Карранса" (Кадис).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Сельта, Бетис, Денис Черышев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола