Черышев помог «Валенсии» набрать очко в матче с «Бетисом»

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18 Апреля 2021, 21:41,
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В воскресенье «Валенсия» гостила у «Бетиса», претендующего на еврокубки, и не уступила. До перерыва севильцы забили два мяча с передач Хоакина, на что соперник ответил голом Гонсалу Гуэдеша. На 61-й минуте «Валенсия» снова отыгралась после удара с 11 метров Карлоса Солера и больше не пропускала - 2:2. Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на поле полтора тайма.
В параллельном матче «Кадис» и «Сельта» сыграли без голов.
Протокол игры
|(1:0) Фекир Набиль 12'
|22' Гуэдеш Гонсалу (1:1)
|(2:1) Каналес Серхио 42'
|61' Солер Карлос (2:2)
Браво Клаудио • Эмерсон Жуниор • Манди Аисса • Виктор Руис • 84'Морено Алекс 71' ( Миранда Хуан ( 71' ) • 74'Гидо Родригес • Каналес Серхио • Хоакин Санчес 64' ( Иглесиас Борха ( 64') • Фекир Набиль 71' ( Карвалью Вилльям ( 71') • Тельо Кристиан 82' ( Руибаль Айтор ( 82') • Хуанми Мигель 64' ( Лаинес Диего ( 64' ) 80'
Запасные: Роблес Жоэль • Морон Лоренцо • Акуоку Поль • Сидней • Монтойя Мартин • Гуардадо Андрес • Бартра Марк
Хауме Доменек • Корреа Тьерри 9' ( Муса Юнус ( 9') • Гильямон Уго • Дьякаби Муктар • Гайя Хосе • Васс Даниэль • 90'Солер Карлос 68' ( Пиччини Кристиано ( 68') • Рачич Урош 82' ( Олива Кристиан ( 82') • Черышев Денис 68' ( Санчес Алехандро ( 68') • Гуэдеш Гонсалу • Гамейро Кевин 67' ( Кутроне Патрик ( 67')
Запасные: Лато Тони • Ли Кан Ин • Ферру • Джейсон • Вальехо Ману • Риверо Кристиан • Мангала Эльяким
18 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
Протокол игры
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак • Хименес Фали • Мауро Маркос • Альфонсо Луис • Малбашич Филип 68' ( Искьердо Хайро ( 68') • Йонссон Йенс • Мари Хосе 84' ( Гарридо Хон ( 84') • Собрино Рубен • Санчес Сальвадор 68' ( Алехо Иван ( 68') • Негредо Альваро 60' ( Лосано Энтони ( 60')
Запасные: Акапо Карлос • Алькала Педро • Хиль Давид • Помбо Хорхе • Шапоньич Иван • Гарранчо Хуанхо • Аугусто Фернандес
Вильяр Иван • Мальо Уго • Араухо Нестор 57' ( Фонтан Хосе ( 57') • Мурильо Джейсон • 29'Аарон Мартин • Тапия Ренато • Браис Мендес • Денис Суарес 79' ( Солари Аугусто ( 79') • Нолито Агудо 67' ( Пейнадо Франсиско ( 67') • Феррейра Факундо 67' ( Баэса Мигель ( 67') • Аспас Яго
Запасные: Patrick Sequeira • Жунка Давид • Айду Джозеф • Васкес Кевин
18 апреля. Стадион "Рамон де Карранса" (Кадис).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Сельта, Бетис, Денис Черышев