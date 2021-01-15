Зидан высказался о вылете «Реала» из Суперкубка Испании

Рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о вылете своей команды из Суперкубка Испании. В полуфинале «галактикос» потерпели поражение от «Атлетика» Бильбао со счетом 1:2.

«Мы неудачно начали встречу, пропустив два гола. Первый тайм выдался провальным. Отыгрываться со счета 0:2 очень непросто. Во втором тайме «Реал» заиграл лучше, у нас появились моменты и получилось отыграть один гол. Но второй забить не удалось. Будем продолжать работать, другого пути нет», - приводит слова французского тренера издание AS.

В финале Суперкубка Испании «Атлетик» встретится с каталонской «Барселоной». Игра пройдет 17-го января.