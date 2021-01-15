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«Атлетик» не пустил «Реал» в финал Суперкубка

15 Января 2021, 01:00,

Global Look Press

Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании «Реал» играл против «Атлетика» и не смог пробиться в решающую стадию к «Барселоне». В первом тайме баски дважды поразили ворота соперника. Сначала Дани Гарсия вывел на удар Рауля Гарсию, который спустя 20 минут также забил пенальти.

После перерыва Марко Асенсио дважды заряжал в каркас ворот противника, а Карим Бензема результативно замкнул прострел вдоль ворот от Каземиро. В компенсированное время надежды болельщики были возложены на ВАР, но 11-метровый в пользу столичного клуба не был дан.

2:1, и «Атлетик» в финале Суперкубка!

Протокол игры  
Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б
    18' Гарсия Рауль (0:1)
    38' Гарсия Рауль (0:2)
(1:2) Бензема Карим 73'    
Куртуа Тибо Васкес Лукас   37' Варан Рафаэль   46' (Начо Игнасио (   46') Рамос Серхио Менди Ферлан Модрич Лука   67' (Вальверде Федерико (   67') Каземиро Карлос Кроос Тони   84' Азар Эден   67' (Винисиус Жуниор (   67') Бензема Карим   88' (Диас Мариано (   88') Асенсио Марко
Запасные: Эдегор Мартин Марсело Виера Лунин Андрей Милитао Эдер Иско Аларкон
Унай Симон   89' Капа Андер   56'   68' (Лекуе Иньиго (   68') Нуньес Унай Иньиго Мартинес Баленсиага Микель   79' (Морсильо Хон (   79') Де Маркос Оскар Гарсия Дани   85' Венседор Унай   68' (Весга Микель (   68') Муньяин Икер   71' (Беренгер Алекс (   71') Гарсия Рауль   79' (Вильялибре Асьер (   79') Уильямс Иньяки
Запасные: Ибай Гомес Йерай Альварес Эскьета Хокин Сансет Ойян
14 января. Стадион "Ла Росаледа" (Малага).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Атлетик Бильбао
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Комментарии (1)
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0
redwhite1959
15 Января 2021, 01:12

На протяжении бОльшего времени матча Бильбао выглядел более классной командой - спокойно оборонялся и быстро контратаковал. "Реал" играет уже который матч натужно - без выдумки. Плюс в обороне беспомощен и смешон Лукас Васкес. Тренер "Атлетика" ещё до матча составил план атаковать - в основном - по своему левому флангу, где пара Васкес - Варан представляла из себя "проходной двор". У Зидана - похоже - нет новых идей - всё идёт по накатонной - с той лишь разницей, что теперь - вниз((

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