«Атлетик» не пустил «Реал» в финал Суперкубка

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15 Января 2021, 01:00,
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Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании «Реал» играл против «Атлетика» и не смог пробиться в решающую стадию к «Барселоне». В первом тайме баски дважды поразили ворота соперника. Сначала Дани Гарсия вывел на удар Рауля Гарсию, который спустя 20 минут также забил пенальти.
После перерыва Марко Асенсио дважды заряжал в каркас ворот противника, а Карим Бензема результативно замкнул прострел вдоль ворот от Каземиро. В компенсированное время надежды болельщики были возложены на ВАР, но 11-метровый в пользу столичного клуба не был дан.
2:1, и «Атлетик» в финале Суперкубка!
Протокол игры
|Реал Мадрид
|1:2
|Атлетик Б
|18' Гарсия Рауль (0:1)
|38' Гарсия Рауль (0:2)
|(1:2) Бензема Карим 73'
Куртуа Тибо • Васкес Лукас • 37'Варан Рафаэль 46' ( Начо Игнасио ( 46') • Рамос Серхио • Менди Ферлан • Модрич Лука 67' ( Вальверде Федерико ( 67') • Каземиро Карлос • Кроос Тони • 84'Азар Эден 67' ( Винисиус Жуниор ( 67') • Бензема Карим 88' ( Диас Мариано ( 88') • Асенсио Марко
Запасные: Эдегор Мартин • Марсело Виера • Лунин Андрей • Милитао Эдер • Иско Аларкон
Унай Симон • 89'Капа Андер 56' 68' ( Лекуе Иньиго ( 68') • Нуньес Унай • Иньиго Мартинес • Баленсиага Микель 79' ( Морсильо Хон ( 79') • Де Маркос Оскар • Гарсия Дани • 85'Венседор Унай 68' ( Весга Микель ( 68') • Муньяин Икер 71' ( Беренгер Алекс ( 71') • Гарсия Рауль 79' ( Вильялибре Асьер ( 79') • Уильямс Иньяки
Запасные: Ибай Гомес • Йерай Альварес • Эскьета Хокин • Сансет Ойян
14 января. Стадион "Ла Росаледа" (Малага).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Атлетик Бильбао
На протяжении бОльшего времени матча Бильбао выглядел более классной командой - спокойно оборонялся и быстро контратаковал. "Реал" играет уже который матч натужно - без выдумки. Плюс в обороне беспомощен и смешон Лукас Васкес. Тренер "Атлетика" ещё до матча составил план атаковать - в основном - по своему левому флангу, где пара Васкес - Варан представляла из себя "проходной двор". У Зидана - похоже - нет новых идей - всё идёт по накатонной - с той лишь разницей, что теперь - вниз((