«Атлетик» не пустил «Реал» в финал Суперкубка

Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании «Реал» играл против «Атлетика» и не смог пробиться в решающую стадию к «Барселоне». В первом тайме баски дважды поразили ворота соперника. Сначала Дани Гарсия вывел на удар Рауля Гарсию, который спустя 20 минут также забил пенальти.

После перерыва Марко Асенсио дважды заряжал в каркас ворот противника, а Карим Бензема результативно замкнул прострел вдоль ворот от Каземиро. В компенсированное время надежды болельщики были возложены на ВАР, но 11-метровый в пользу столичного клуба не был дан.

2:1, и «Атлетик» в финале Суперкубка!