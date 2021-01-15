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Куртуа: «Первый гол пропустили из-за неудачной передачи, второй - после офсайда»

15 Января 2021, 08:39,

Global Look Press

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении своей команды от «Атлетика» Бильбао в 1/2 финала Суперкубка Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу басков.

«Мы огорчены таким результатом. Хотели выйти в финал и побороться за титул с «Барселоной». Первый мяч был пропущен из-за неудачной передачи, а второй и вовсе после офсайда. Впрочем, я не думаю, что эта неудача как-то отразится на нас. Мы не собираемся опускать голову, будем дальше работать», - передает слова бельгийца издание Infobae.

В финальном матче «Атлетик» сыграет с каталонской «Барселоной». Поединок пройдет 17-го января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Тибо Куртуа
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