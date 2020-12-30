Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» в четвёртом матче кряду

В среду вечером «Валенсия» проведёт гостевой поединок против «Гранады» в рамках шестнадцатого тура чемпионата Испании. Российский полузащитник Денис Черышев выйдет на футбольное поле с первых минут. Черышев попал в стартовый состав «летучих мышей» в четвёртой игре кряду. Ранее Денис выходил в основе на игры с «Террассой» (Кубок Испании), «Барселоной» и «Севильей».

В текущем сезоне Денис Черышев провёл за «Валенсию» девять матчей. На счету российского полузащитника один результативный пас.

Следить за матчем «Гранада» - «Валенсия» можно в текстовой трансляции.