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«Гранада» дожала «Валенсию», у Черышева голевой пас

30 Декабря 2020, 20:59,

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Матч 16-го тура Ла Лиги между «Гранадой» и «Валенсией» получился насыщенным событиями.

Протокол игры  
Гранада 2:1 Валенсия
    36' Гамейро Кевин (0:1)
(1:1) Кенеди Роберт 45'    
(2:1) Видаль Молина 88'    
Силва Руи Фулкье Димитри   17'   73' (Кини Марин (   73') Дуарте Домингуш   77' Санчес Герман Нева Карлос Гоналон Максим   90' Эррера Янгель   40' Суарес Луис III   89' (Вальехо Хесус (   89') Пуэртас Антонио   72'   73' (Соро Альберто (   73') Кенеди Роберт Сольдадо Роберто   68' (Видаль Молина (   68')
Запасные: Этеки Ян Кошта Жоау II Азиз Рамон Перес Неуэн Аарон Эскандель Санчес Пепе
Хауме Доменек Васс Даниэль   34' Дьякаби Муктар Мангала Эльяким   48' Гайя Хосе Джейсон   9'   70' Солер Карлос Эскьердо Висенте   87' (Коба Куандреди (   87') Черышев Денис   76' (Муса Юнус (   76') Гуэдеш Гонсалу   73' Гамейро Кевин   66' (Вальехо Ману (   66')
Запасные: Макси Гомес Корреа Тьерри Ли Кан Ин Васкес Хесус Молина Гиллем Риверо Кристиан Собрино Рубен Эчебаррия Унаи Санчес Алехандро
30 декабря. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

Хозяева поля первыми забили, но ВАР отменил взятие ворот, а в конце первого тайма Денис Черышев с левого угла штрафной доставил мяч на Кевина Гамейро, который не промахнулся. Роберт Кенеди еще до перерыва сравнял счет. Во втором тайме Димитри Фулкье зарядил в штангу, а на 89-й минуте Видаль Молина головой отправил мяч в сетку и принес победу «Гранаде» (2:1). Денис Черышев провел на поле 80 минут. Также отметим серию красных карточек за семь минут второго тайма, после чего команды играли в формате 10 на 9 в пользу хозяев.

В итоге «Гранада» почти догнала «Барселону», а «Валенсия» только по дополнительным показателям не в зоне вылета.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Денис Черышев, Гранада
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