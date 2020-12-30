«Гранада» дожала «Валенсию», у Черышева голевой пас

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30 Декабря 2020, 20:59,
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Матч 16-го тура Ла Лиги между «Гранадой» и «Валенсией» получился насыщенным событиями.
Протокол игры
|36' Гамейро Кевин (0:1)
|(1:1) Кенеди Роберт 45'
|(2:1) Видаль Молина 88'
Силва Руи • Фулкье Димитри 17' 73' ( Кини Марин ( 73') • Дуарте Домингуш • 77'Санчес Герман • Нева Карлос • Гоналон Максим • 90'Эррера Янгель • 40'Суарес Луис III 89' ( Вальехо Хесус ( 89') • Пуэртас Антонио 72' 73' ( Соро Альберто ( 73') • Кенеди Роберт • Сольдадо Роберто 68' ( Видаль Молина ( 68')
Запасные: Этеки Ян • Кошта Жоау II • Азиз Рамон • Перес Неуэн • Аарон Эскандель • Санчес Пепе
Хауме Доменек • Васс Даниэль • 34'Дьякаби Муктар • Мангала Эльяким • 48'Гайя Хосе • Джейсон 9' • 70'Солер Карлос • Эскьердо Висенте 87' ( Коба Куандреди ( 87') • Черышев Денис 76' ( Муса Юнус ( 76') • Гуэдеш Гонсалу • 73'Гамейро Кевин 66' ( Вальехо Ману ( 66')
Запасные: Макси Гомес • Корреа Тьерри • Ли Кан Ин • Васкес Хесус • Молина Гиллем • Риверо Кристиан • Собрино Рубен • Эчебаррия Унаи • Санчес Алехандро
30 декабря. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
Хозяева поля первыми забили, но ВАР отменил взятие ворот, а в конце первого тайма Денис Черышев с левого угла штрафной доставил мяч на Кевина Гамейро, который не промахнулся. Роберт Кенеди еще до перерыва сравнял счет. Во втором тайме Димитри Фулкье зарядил в штангу, а на 89-й минуте Видаль Молина головой отправил мяч в сетку и принес победу «Гранаде» (2:1). Денис Черышев провел на поле 80 минут. Также отметим серию красных карточек за семь минут второго тайма, после чего команды играли в формате 10 на 9 в пользу хозяев.
В итоге «Гранада» почти догнала «Барселону», а «Валенсия» только по дополнительным показателям не в зоне вылета.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев, Гранада