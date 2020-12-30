«Гранада» дожала «Валенсию», у Черышева голевой пас

Матч 16-го тура Ла Лиги между «Гранадой» и «Валенсией» получился насыщенным событиями.

Хозяева поля первыми забили, но ВАР отменил взятие ворот, а в конце первого тайма Денис Черышев с левого угла штрафной доставил мяч на Кевина Гамейро, который не промахнулся. Роберт Кенеди еще до перерыва сравнял счет. Во втором тайме Димитри Фулкье зарядил в штангу, а на 89-й минуте Видаль Молина головой отправил мяч в сетку и принес победу «Гранаде» (2:1). Денис Черышев провел на поле 80 минут. Также отметим серию красных карточек за семь минут второго тайма, после чего команды играли в формате 10 на 9 в пользу хозяев.

В итоге «Гранада» почти догнала «Барселону», а «Валенсия» только по дополнительным показателям не в зоне вылета.