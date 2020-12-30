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​Черышев оформил второй голевой пас в сезоне

30 Декабря 2020, 19:49,

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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев на мажорной ноте завершает 2020-й календарный год. В гостевой игре чемпионата Испании против «Гранады» российский футболист отметился результативной передачей на Кевина Гамейро ближе к завершению первого тайма.

Для Черышева это второе результативное действие в сезоне – ранее он отдавал голевой пас в поединке против «Леванте» ещё в средине сентября.

Следить за игрой между «Гранадой» и «Валенсией» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, Черышев был включён в стартовый состав «Валенсии» в четвёртой игре подряд.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Валенсия, Денис Черышев
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