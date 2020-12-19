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Коста – о конкуренции с Суаресом: «Мы уважаем друг друга»

19 Декабря 2020, 20:57,

Global Look Press

Нападающий «Атлетико» Диего Коста высказался об игре своего одноклубника Луиса Суареса, забившего гол в ворота «Эльче» (3:1).

«Надеюсь, что Суарес продолжит в том же духе. Я очень рад за него. Луис является настоящим бомбардиром, чем больше он будет забивать, тем лучше для команды.

Мы продолжим забивать и конкурировать, но вы должны понимать, что мы с уважением относимся друг к другу. Мы должны быть единым целым, как в 2014-м, если хотим выигрывать трофеи в этом году», - цитирует Косту Daily Mail.

«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, при этом «матрасники» сыграли меньше матчей, чем их конкуренты.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Диего Коста
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